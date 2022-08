Comment avoir des «perroquets du Congo» chez vous toute l’année

Jusqu’à un mètre de haut

Au maximum de sa croissance, cette plante atteint 0.80 à 1 m de hauteur. Son port est buissonnant. Les feuilles d’un beau vert foncé ont une forme allongée, lancéolée et sont portées par des pétioles (vous savez c’est la "tige" qui relie la feuille à la branche) relativement longs. La floraison, très originale, est de très longue durée pour ne pas dire continue. Groupées par grappe de deux à 5 pièces, les fleurs en forme de bec de perroquet sont vertes, jaunes et rouges et ne passent certainement pas inaperçues.

En pot ou en pleine terre

L’impatience du Congo se cultive en pot, ou en pleine terre si vous avez une serre ou une véranda chauffée durant la mauvaise saison. Durant l’été, la plante peut être installée au jardin. Attention cependant car l’Impatiens nianniamensis n’est pas une amoureuse du soleil et il vous faudra par conséquent trouver dans votre jardin un emplacement ombragé et à l’abri des vents dominants. N’oubliez surtout pas de rentrer votre trésor végétal dès les températures risquent de descendre en dessous des 5°C. Si vous gardez votre précieuse plante à l’intérieur, placez la potée dans un endroit suffisamment éclairé mais ne recevant jamais les rayons directs du soleil (risque de brûlures sur les feuilles). Le substrat ne doit jamais sécher mais ne doit jamais non plus être détrempé. Pour le multiplier le plus simple est de le bouturer. Les tiges, dont on aura supprimé les feuilles de la base, seront mises à tremper dans un récipient empli d’eau. Assez rapidement de petites racines feront leur apparition. Quand ces racines mesureront un ou deux centimètres, ce sera le moment idéal pour empoter les boutures… Reprise garantie quasiment à 100%!