Les vacanciers étrangers venant des pays voisins sont à l’origine d’environ 13% de l’ensemble des nuitées, contre 11% en 2021, détaille encore Westtoer. Environ 5 millions de touristes d’un jour se sont rendus à la Côte belge en juillet et août.

Le secteur a d’ailleurs enregistré un week-end prolongé du 15 août "exceptionnel" avec 880.000 nuitées et 400.000 touristes d’un jour.

"Passer ses vacances d’été sur la Côte belge reste une valeur sûre pour de nombreux vacanciers nationaux et étrangers", commente Sabien Lahaye-Battheu, présidente de Westtoer. "L’offre moderne et qualitative développée par le secteur touristique mais aussi ses grands classiques - la plage et la mer étant les meilleurs atouts - restent très appréciés."