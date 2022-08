On a testé L’O de source à Sart-lez-Spa: une cuisine inventive et minutieuse

L’enseigne n’a pas changé même si, comme le fait remarquer Simon, elle a un peu moins de sens dans ce bâtiment dont la façade affiche encore le cartouche SNCB en tôle émaillée, Sart-lez-Spa écrit en lettres blanches sur fond bleu. Peu importe, réplique Marie, tout heureuse d’être à la campagne et amusée par le panneau de signalisation piqué là dans le gazon pour annoncer un passage à niveau sans barrière avec le dessin d’une locomotive à vapeur filant avec panache.

Poisson grillé et ravioles de cuisses de pigeon

Marie et Simon choisissent de ne pas connaître le menu, faisant confiance les yeux fermés à un chef qui proclame que le beurre, c’est la vie. Ils ne seront pas déçus par sa cuisine inventive et minutieuse. Pour la soupe de moules: un jus de groseilles fermenté. Avec le poisson grillé: deux textures de chou-fleur, en purée et en kimchi.

Les ravioles de cuisses de pigeon sont cuites dans un bouillon et accompagnées de chou pointu et d’une émulsion de kombucha de céleri-rave. L’entrecôte de bœuf Angus, grillée au barbecue, est servie avec de la betterave, ici cuite entière au four, là en pickles. Au dessert: un crémeux citron et basilic, garni des prunes marinées elles aussi dans un kombucha mais cette fois saveur rhubarbe.

Trois chambres d’hôte sont proposées ici aux clients qui habiteraient un peu loin ou qui aimeraient finir le repas avec un cognac, après avoir déjà goûté, comme Simon et Marie, le pouilly-fumé et le saint-joseph. Elles portent des noms de fleurs qui mériteraient souvent d’être traitées avec plus de respect: la reine-des-prés peut parfumer une sauce ou une glace, l’achillée décore si bien l’assiette, l’oxalis dite petite oseille ou pain de coucou apporte un soupçon d’acidité.

Marie avait été intriguée par l’oxalis invitant au voyage en Afrique avec sa décoration de masques et de rhinocéros et son lit à baldaquin qu’elle imaginait déjà coiffé d’une moustiquaire. Mais finalement, Simon l’a convaincue de poser sa valise à la reine-des-prés, grande et blanche, et tellement romantique sous ses poutres.

L’O de source, à Sart-lez-Spa. Lunch à 35 €. Menus à 52 et 60 €. Fermé le dimanche, le lundi, le mardi midi. 087/22 11 39