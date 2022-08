Il faut sauver Venise

Arte, 20h50

L’élévation du niveau des eaux, le sel de mer qui ronge les matériaux, les bateaux à moteurs qui abîment les parois des canaux, Venise doit faire face à de nombreux fléaux. De la salle de contrôle de Moïse (le système de digues artificielles), en passant par les travaux de restauration des mosaïques de la basilique Saint-Marc à une démonstration de navigation en hydroptère, ce documentaire se penche sur les solutions qui permettront de sauver la sérénissime.

Mensonges d’état

Tipik, 20h05

Réalisé par Ridley Scott, avec Leonardo DiCaprio et Russell Crowe ( Gladiator),Mensonges d’état est un thriller d’espionnage mettant en scène un ancien journaliste blessé pendant la guerre en Irak. Recruté par la CIA pour traquer un terroriste basé en Jordanie il va devoir s’assurer le soutien d’un vétéran de la CIA et du chef des renseignements jordaniens pour s’infiltrer dans son réseau. Sans avoir aucune certitude quant à leur honnêteté, jusqu’où pourra-t-il aller?

Dimanche 28

Un monde à part: au cœur du culte Vaudou

La Une, 20h15

Pour ce nouvel épisode d’ Un monde à part, le journaliste François Mazure s’est rendu à Ouidah, au Bénin, le berceau du Vaudou. Pour mieux comprendre cette croyance sévèrement réprimée par les colons à l’époque, et qui souffre de nombreux préjugés, il n’a eu qu’une seule option: faire lui-même l’expérience des rites et sacrifices. Ces rencontres ont complètement changé son regard sur le Vaudou.

Jumanji: Next Level

TF1, 21h10

Sorti en 2017, le remake deJumanji (1995), a rencontré un beau succès auprès du public. Un deuxième volet a donc rapidement vu le jour.Jumanji: Next Levelreprend les mêmes personnages que son prédécesseur. On retrouve donc le Dr. Smolder Bravestone, Mouse Finbar, Ruby Rundhouse et le Dr. Shelly Oberon à nouveau perdus dans la jungle du dangereux jeu. Mais ils découvrent un environnement totalement différent, fait de déserts arides et de montagnes enneigées.