Pour son centième anniversaire, l’Australienne Jean Bicketon a reçu un cadeau pour le moins original. Elle rêvait en effet de se faire arrêter par la police au moins une fois dans sa vie. Trois policiers ont donc débarqué avec gyrophares et sirènes à la maison de retraite. Ils ont menotté la résidente la déclarant "officiellement" en état d’arrestation et l’ont escortée jusqu’à la voiture de police. L’expérience a manifestement ravi la vieille dame qui a révélé qu’il s’agissait d’un des meilleurs anniversaires de sa vie.

Une carte qui a traîné en route

Un habitant de Malines a eu une étrange surprise en découvrant un matin dans sa boîte aux lettres une carte postale expédiée il y a plus de… soixante ans! Cette carte a été postée à Menton, sur la Côte d’Azur en avril 1959. Personne ne sait pourquoi ni comment la carte est restée si longtemps en route. On ne connaît pas non plus l’identité de son expéditeur. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il a passé un agréable séjour, "avec un peu de vent et beaucoup de soleil".

Bernés par une tranche de chorizo

L’humeur taquine d’Étienne Klein, chercheur au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) en a dérouté plus d’un. Sur son compte Twitter, il a publié un cliché pris par le télescope de la Nasa James Webb: "Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du soleil, située à 4,2 années-lumière de nous". Le lendemain, le scientifique a révélé que cette étoile rougeoyante n’était qu’une tranche de chorizo! Il s’est ensuite excusé de sa petite plaisanterie. Une vraie Fake News.

Chat c’est une belle panthère

Mercredi matin, un membre du Shape, la base de l’OTAN à Mons, a donné l’alerte après avoir vu une panthère se promener à Soignies. Des drones et caméras thermiques ont été envoyés pour localiser l’animal. Deux heures plus tard, la panthère a été identifiée dans un bois. Les vétérinaires de Pairi Daiza ont débarqué sur place pour se rendre compte qu’il s’agissait en fait d’un gros chat. Probablement un représentant de la race Maine Coon pouvant peser jusqu’à 9 kg!