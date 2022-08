Du 22 au 28 août, Sprimont, Centre d’interprétation de la pierre, rue Joseph Potier, 54

Armés de leur burin et leur maillet, dix sculpteurs de pierre se sont lancé le défi de tailler une sculpture en sept jours seulement. Le Centre d’interprétation de la pierre reconduit la formule innovante initiée en 2021 en proposant au public d’observer le travail de ces tailleurs de pierre belges et hollandais.

Durant les deux premiers jours, ils ont dégrossi leurs pierres avec des machines. Ils se sont ensuite lancés dans la taille à la main. Un travail nécessitant patience et précision.

Les visiteurs peuvent observer le fruit de leur travail en se promenant dans le parc des sculptures réalisées lors des précédentes rencontres. Le Centre d’interprétation de la pierre a aussi prévu des animations diverses. Ateliers de taille de pierre pour petits et grands, spectacle de marionnettes, espace de création Lego en présence d’Alban Dousset, le finaliste de la première saison de Lego Master France. Ou encore balade à la découverte de la pierre pour apprendre à reconnaître les fossiles présents dans le petit granit et plongée dans l’histoire du développement industriel de Sprimont, visite de la carrière, piste de pétanque, parcours en bus et petit train, pique-nique avec des producteurslocaux: impossible de s’ennuyer.

www.cip-sprimont.be

2. Chez les Gaulois

Les 27 et 28 août, de 14h à 20h, Aubechies, Archéosite et musée d’Aubechies-Belœil

Les Gaulois et les Romains attendent les visiteurs de pied ferme durant tout le week-end à l’archéosite d’Aubechies-Belœil. Des animations et spectacles sont à découvrir dès 14h en famille ou entre amis. Artisanats, cérémonies domestiques, camps de Gaulois et de légionnaires romains, baliste, combats de gladiateurs: tout est mis en place pour plonger complètement dans l’Antiquité. L’Archéosite présente le plus important ensemble de reconstitutions archéologiques en Belgique. Il a une fonction scientifique mais aussi un objectif didactique et pédagogique. Il organise notamment des démonstrations et ateliers (taille du silex, travail du fer, fabrication de céramiques, cuisson du pain,…) basés sur la recherche expérimentale. Enfin, c’est aussi un lieu touristique qui attire 70000 visiteurs par an.

www.archeosite.be

3. Journée photo

Le 28 août, de 10h à 17h30, Musée de la photographie de Charleroi

Au programme de ce dimanche: deux représentations de La Fusée poubelle, un conte pour sensibiliser à la gestion des déchets, un magicien, une grimeuse, un sculpteur de ballons, une conteuse et bien d’autres surprises. Ce sera aussi l’occasion de tester le sac Marmaille&Co qui propose de découvrir des musées de manière ludique.

4. Festival des arts de la rue

Les 27 et 28 août, Herve, centre historique

Durant deux jours, 22 compagnies belges et internationales d’art de rue transforment le centre historique de Herve en théâtre à ciel ouvert. Le samedi, dès 14h, une parade ouvre les festivités. Les compagnies se produiront ensuite à partir de 16h. Les représentations se poursuivront le dimanche, dès 13h30.

www.ruedubocage.be

5. Ducasse d’Ath

Du 26 août au 8 septembre, Ath

Les festivités ont démarré ce week-end à Ath, avec la sortie du géant Tirant et le brûlage des maronnes. Elles se poursuivent ce samedi avec la sonnerie de "Julienne", la grosse cloche de l’église Saint-Julien et le mariage de Monsieur et Madame Goliath. Dimanche, c’est au tour du cortège d’animer les rues, avec notamment le cheval Bayard pesant plus 630 kilos!

www.ath.be

6. Théâtre au vert

Du 23 au 28 août, Thoricourt

À travers des spectacles étonnants, contes et autres arts de la scène, le festival Théâtre au vert invite à ouvrir les regards. Au programme ce week-end l’absurde de Zaï Zaï, le spectacle musical Le maître chanteur ou encore le seul en scène Les lettres de mon moulin.

Réservationsà partir de 10h à la billetterie ou par téléphone: 068 65 96 26 www.theatreauvert.be

7. Fête rurale à Quévy

Les 27 et 28 août, Blaregnies-Quévy

Les festivités débutent le samedi dès 19h avec un concert et une soirée. Le lendemain, le marché fermier ouvre ses portes dès 10h. S’ensuivront une balade d’ancêtres, des démonstrations de travaux dans les champs, battage, etc. Durant la journée également: des balades à poney et en calèche, un château gonflable, un jeu de clou et un cochon à la broche.

Le week-end prochain (3 et 4 septembre)

Bières belges

Du 2 au 4 septembre, Grand Place de Bruxelles

Plus de 400 bières différentes provenant de plus 40 brasseries belges seront réunies sur la Grand Place de Bruxelles durant trois jours: pas de doute, la tradition de la bière ne faiblit pas dans notre plat pays. Un événement convivial pour se retrouver en famille ou entre amis.

Entrée gratuite www.belgianbeerweekend.be

Fête médiévale

Du 2 au 4 septembre, Hors-Champs, Chaussée de Wavre, 170, Gembloux

Au programme: banquets d’époque en présence de chevaliers, jongleurs et animé par des danses, combats de taverne et autres coutumes d’antan. En journée: combats d’épées, tournois de tir à l’arc, campement, etc.

Réservations pour le banquet: info@hors-champs.be

Traces insolites

Le 4 septembre, de 11h à 12h30, Citadelle de Namur

Cette visite guidée thématique propose de découvrir la Citadelle de Namur en marchant sur les traces des hommes qui l’ont parcourue. L’occasion de lever le voile sur des lieux inédits de la Citadelle et de découvrir les graffitis laissés par les hommes et femmes de passage.

Sur réservationau 081 24 73 70, www.citadelle.namur.be