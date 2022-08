Les plantes ont toutes leur(s) utilité(s), qu’elles soient cultivées ou indigènes. Certaines peuvent se révéler envahissantes et doivent être étroitement surveillées surtout dans les petits jardins.

Indispensable l’ortie?

L’ortie commune ou grande ortie (Urtica dioica) pousse vigoureusement dans les sols très (trop) bien pourvus en azote. Cette plante peut devenir envahissante si on ne la place pas sous contrôle. Il devrait y avoir une touffe d’orties dans chaque jardin tant cette plante est remarquable.

Son purin, certes malodorant, est un fortifiant des plantes et un insecticide de contact. L’ortie est aussi un accélérateur de compostage très efficace si on l’insère dans le compost, sans les fleurs et graines et sans les racines.

Au niveau culinaire, tout le monde apprécie le potage ou le fromage aux orties. Une tisane d’orties est reminéralisante. Et puis il est intéressant de savoir que les chenilles des papillons carte géographique, vulcain, petite tortue, paon-du-jour, noctuelle à museau, etc. se nourrissent exclusivement de l’ortie commune. Si comme chez notre lectrice, les orties sont un peu trop envahissantes, il faut peut-être penser à installer un barrage de racines, comme on le fait pour certains bambous. Les rhizomes seront alors obligés de se cantonner dans un espace bien précis.

Belle, utile et comestible la bourrache!

De nom scientifique Borago officinalis est elle aussi une petite merveille. Cette annuelle est très facile de culture. Quand vous en avez semé une fois au jardin, vous pouvez être certain que vous allez retrouver régulièrement de jeunes plantules un peu partout. Difficile à limiter? Pas du tout puisqu’il suffit d’arracher régulièrement les jeunes bourraches mal placées et de les porter au compost. Les fleurs de la bourrache sont d’un superbe bleu et attirent de nombreux insectes pollinisateurs, dont les abeilles. Ce n’est d’ailleurs pas sans raison que certains jardiniers ont remarqué qu’en semant de la bourrache entre les lignes de haricots la production augmentait de plus de 15%! Cela s’explique par le fait que les insectes attirés par la bourrache fécondent aussi les fleurs des haricots. Et cette technique pourra être également mise en place pour les tomates par exemple. Ajoutons que les fleurs se mangent ainsi d’ailleurs que les jeunes feuilles.