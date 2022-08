5 astuces pour amuser les enfants au musée: notre reportage en vidéo

1. Utilisez les carnets

Pour commencer, demandez à l’accueil du musée un support de visite, conseille Marie-Julie Malache."Ici, les carnets à destination des enfants (6-12 ans) comprennent des dessins, des jeux de réflexion et d’observation, pour découvrir le musée sous un autre angle."Les audioguides à destination des enfants (version contée) leur permettent d’apprendre comme les grands. Sachez que les musées labellisés "Marmaille & Co" sont kids friendly.

2. Faites jouer l’émotionnel

"Avec les plus grands, une astuce qui fonctionne bien est de se promener dans le musée et de leur demander de chercher l’œuvre la plus moche et celle, au contraire, qu’ils achèteraient et ramèneraient à la maison, conseille la responsable du service de médiation.Un autre petit jeu est de leur demander le titre qu’ils donnerait à l’œuvre, sans regarder tout de suite le cartel."

3. Les ateliers et animations

Et si votre enfant mettait la main à la pâte? De nombreux musées organisent des ateliers à destination des enfants." Chaque premier mercredi du mois, un atelier ceramix (4-8 ans) est organisé pour expérimenter une nouvelle facette de la céramique. On a aussi l’atelier Archeox (8-14 ans), qui s’adresse aux petits archéologues en herbe, le troisième mercredi du mois."

4. Parents, motivez-vous

Si vous n’êtes pas emballé vous-même à l’idée d’aller au musée, votre enfant le ressentira. Du coup, faites-vous plaisir et choisissez un musée qui vous intéressera et vous touchera. Ça n’en sera que plus facile de passionner, à son tour, votre enfant.

5. Laissez-les choisir

Avec les ados, au contraire, proposez-leur plutôt de choisir le musée à découvrir en famille. " On lui demande le sujet qui l’intéresse et on cherche un musée sur ce thème-là."