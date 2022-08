Une tente, ça peut durer des années, à condition de bien l’entretenir. Avant de la ranger pour plusieurs mois, assurez-vous qu’elle soit bien sèche. Veillez également à ne pas la placer à proximité de récipients contenant de la peinture, du vernis, de la colle et autres graisses car leurs émanations pourraient altérer le revêtement de votre tente. Il est également recommandé de ne pas l’exposer trop aux rayons UV, rangez-la à l’abri du soleil.

Si vous devez la laver, utilisez un chiffon doux et de l’eau tiède. Évitez les produits de nettoyage qui pourraient nuire à l’imperméabilisation. Évitez également de toujours la plier de la même manière, au risque de la fragiliser au niveau des plis. Enfin, vérifiez les fermetures éclair et nettoyez-les si elles ont côtoyé de la poussière.

2. Matelas et sac de couchage

De temps à autre, un sac de couchage a besoin d’un petit nettoyage. Pour les consignes de lavage, référez-vous bien sûr à l’étiquette. Mais vous pouvez faire plus, en mettant dans le tambour de la machine deux balles de tennis et en évitant de l’essorer. Pour le sécher, préférez l’air libre, sans exposition directe à la lumière du soleil et retournez-le régulièrement. Enfin, au moment de le ranger pour quelques mois sortez-le de son sac habituel et placez-le dans un sac en "mesh" (sorte de filet). Cela évitera de compresser le garnissage et de perdre en performance thermique lors de la prochaine utilisation.

En ce qui concerne le matelas, nettoyez-le et videz bien tout l’air qu’il contient. Stockez-le étendu à plat, valve ouverte dans un endroit sec, à l’abri de la chaleur.

3. Les chaussures de randonnée

Même si on va les salir à nouveau, il vaut mieux nettoyer régulièrement ses chaussures de randonnée. La boue et les brindilles peuvent en effet avoir un effet abrasif. Il suffit d’utiliser un peu d’eau froide ou tiède et de frotter avec une brosse souple. Vous pouvez même nettoyer l’intérieur (en enlevant la semelle) mais vous ne pourrez pas les utiliser le lendemain…

Avant d’appliquer l’imperméabilisant (celui qui convient en fonction de la matière), assurez-vous d’avoir des chaussures propres. Au moment de les ranger, elles doivent être bien sèches. Placez-les dans un endroit aéré et sec, à l’abri du soleil. Si vous ne comptez pas les utiliser pendant une longue période, bourrez-les de papier journal. Elles garderont ainsi leur forme.

Enfin, pour prolonger leur durée de vie, rien de tel qu’un entretien régulier. Ne les exposez pas (même si c’est tentant) à la chaleur d’un feu et aérez l’intérieur après chaque sortie.

4. Le maillot et les bouées

Entre la crème solaire, le sel de l’eau de mer, le chlore de la piscine et le sable de la plage, nos maillots ont la vie dure. Il faut donc les chouchouter pour qu’ils nous accompagnent le plus longtemps possible. Mieux vaut les laver à la main, à l’eau froide à l’aide d’un savon doux, plutôt que de les mettre en machine. Cela évitera les déformations. Après avoir frotté délicatement, ne les tordez pas pour les essorer, pressez-les simplement. Laissez-les ensuite sécher à l’abri de la chaleur. Pour les taches les plus récalcitrantes, vous pouvez utiliser un peu de vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude.

Pour les bouées et autres objets gonflables, évitez l’exposition prolongée au soleil. Assurez-vous aussi de les rincer convenablement après chaque utilisation pour retirer le sel ou le chlore. N’hésitez pas à frotter avec une éponge et du savon. Stockez-les dans un endroit sec, entièrement dégonflés, avec la valve ouverte.

5. Le mobilier de jardin

Tout dépend évidemment du matériau de votre mobilier de jardin. Le bois demande quelques précautions supplémentaires. Le teck a besoin d’un nettoyage une à deux fois par an, avec une brosse dure, au savon noir ou de Marseille. Pour éviter les taches noires, il faut bien laisser sécher le teck.

Au moment de les ranger, recouvrez-les d’une housse de protection respirante et placez-les dans un endroit sec et aéré. Si vous ne pouvez pas les rentrer, protégez-les d’une bâche fixée solidement et à l’abri du vent. Les meubles en rotin passent très bien l’épreuve du temps. Pour être certain de les faire durer encore plus longtemps, la meilleure solution est d’effectuer un nettoyage régulier. Une fois l’hiver venu, protégez-les avec une bâche. Vous pouvez aussi les recouvrir d’une couche de vernis pour bois et rotin.