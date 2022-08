Une évasion zen en Flandre, dans un jardin japonais

Quand le cours d’eau symbolise la vie

Le site de la ville et les brochures concernant cette attraction parlent du plus grand jardin japonais d’Europe. A priori, pas tout à fait correct puisqu’avec ses 25 000 hectares, celui de Hasselt est légèrement plus petit que le parc oriental de Maulévrier (France) et ses 27 000 hectares. Soit, l’important n’est pas là. Parce que la visite de ce parc limbourgeois qui ne ressemble pas vraiment à ce que l’on trouve généralement chez nous vaut le détour…

À la base, un jardin japonais tente de recréer en version miniaturisée du monde et de la nature. Il le fait de manière idéalisée, poussant le beau jusque dans le moindre détail. L’harmonie de l’endroit permet déjà une jolie petite promenade. Mais celle-ci est rendue d’autant plus intéressante lorsque l’on essaie de déchiffrer les codes et que l’on s’attarde sur le symbolisme des constructions et les multiples petits points de vue différents.

Ainsi, l’eau, omniprésente, représente la course du soleil, la vie, le changement constant et la transformation. L’eau, comme l’homme, n’a aucune chance de retourner à son point d’origine. On peut ainsi lire dans le courant, d’est en ouest, notre naissance, notre enfance, notre âge adulte, notre mort…

Les rochers aussi font partie du paysage, nombreux, disposés comme autant de messages. Trois rochers de hauteurs différentes symbolisent le ciel, l’homme et la terre. Ils sont en symbiose avec l’eau en mouvement. On passe ainsi du ying au yang, de l’immobilité à la fluidité, de la dureté à la souplesse.

Carpes Koï et bonsaïs

À Hasselt, vous aurez droit aussi aux carpes koï, qui ne manqueront pas d’attirer les enfants. Une multitude de bonsaïs seront autant d’émerveillements provoqués par la minutie et la patience réclamée pour en créer.

À voir également, l’intérieur d’une maison de cérémonie et une maison du thé, ainsi que plusieurs petits autelsShintô, endroits traditionnels de recueillement pour les Japonais.

Enfin, si vous envisagez une visite, essayez de la faire coïncider avec une manifestation se déroulant sur place ( www.japansetuin@hasselt.be). Il s’agit généralement de beaux moments de danse, de théâtre et d’animations diverses où la culture japonaise est exposée dans ce cadre zen.

Dormir dans une larme

Voici un camping plutôt inattendu du côté de Borgloon: de Tranendreef, près du château de Herks.

Non loin d’une exploitation fruiticole de la région de Borgloon, dans une drève menant vers le château de Herks, voici de Tranendreef, l’allée des larmes. Suspendues et bien ancrées à des arbres, quatre tentes ayant la forme d’une larme peuvent accueillir jusqu’à deux adultes et deux enfants pour seulement 75 euros la nuit ( voir sur www.borgloon.be)

Dans les environs immédiats des tentes, vous trouverez un coin "sanitaires" (douche et WC) et un autre endroit pour les repas, soit quelques tables, ainsi qu’un coin feu pour cuisiner.

Le déjeuner peut être commandé pour 17,5 euros par personne.

L’artiste derrière cet endroit étonnant est un certain Dré Wapenaar, sculpteur de son état.

Sinon, dans la région, une ancienne usine de fabrication de sirop de fruits a été transformée en un Musée du sirop (Stroofabriek) intéressant à aller visiter. Culture, récolte, stockage, transformation… Tout est exposé de manière didactique et plaira aux parents comme aux enfants.

Enfin, petit retour sur Hasselt avec un autre musée: de Jenevermuseum ( www.jenevermuseum.be), soit le Musée du genièvre. On y trouvera énormément d’objet (2 150 bouteilles, 750 cruches, plus de 1200 petits verres à genièvre…) Mais aussi une distillerie datant du XIXe siècle toujours fonctionnelle, qui a la particularité d’avoir été achetée voici un peu plus de 40 ans dans le sud du pays.

Elle a en effet appartenu à la distillerie Servais, construite en 1890 à Géromont, petit village de l’entité de Comblain-au-Pont.

