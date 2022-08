Nos quatre restos «coup de cœur», au détour de la Semois

Hostellerie de charme postée au bord de la Semois, près du pont qui conduit vers la frontière française. À l’imposante bâtisse du XIXe siècle s’est ajoutée une construction contemporaine qui accueille des suites donnant en balcon sur la rivière.

Salle à manger toute neuve dans son bardage de bois blond. Collections de poules et de vaches de la Cow parade. Élégante terrasse à l’ombre d’un majestueux chêne rouge d’Amérique. Tables sous des grands parasols dans un jardin soigné. Piscine extérieure.

Au menu: ris de veau en cocotte, tartare de bœuf à l’italienne, cabillaud et gambas comme une bouillabaisse, baby homard en salade et au foie d’oie ou rôti avec des spaghettis tartufata…

Cette maison célèbre l’Orval dans un bar-brasserie qui lui est dédié. Entre les plaques émaillées qui en font la réclame, on sert des petites assiettes sympas: croquettes, pâtes, terrine, truite, omelette…

Le Charme de la Semois, rue de Liboichant, 12, à Alle-sur-Semois. 061/508070

2. Face au château de Godefroid

L’enseigne fait allusion à la Ferronnerie bouillonnaise. Cette société métallurgique d’autrefois logeait son directeur dans une haute maison à colombages qui abrite aujourd’hui l’hôtel-restaurant de Wim Philips et Angélique Maqua.

On est là sur le haut de la ville, pour mieux dominer la vallée. La vue porte sur le château de Godefroid qui s’étire sur la crête en face.

Intérieur charmant: miroirs anciens, chaises italiennes, délicates moulures or et turquoise au plafond… Agréable terrasse en pierre et bois pour déjeuner au jardin. Au menu: salade de crabe, avocat et pomelo, volaille au fenouil et à l’orange, dorade avec des pâtes aux calamars, porcelet en croûte d’herbes…

Treize chambres et suites avec espace bien-être dans une construction nouvelle s’intégrant parfaitement au site romantique.

La Ferronnière, voie Jocquée, 44, à Bouillon. Lunch à 28 et 35 €. Menu à 58 €. Restaurant fermé le dimanche soir, le lundi et le mardi midi. 061/ 23 07 50

3. À la bière et au fromage d’Orval

Belle brasserie contemporaine postée au coin de la grand-place de Florenville, s’habillant de couleurs chaudes en orange, chocolat et or. Grande salle d’une centaine de places entre le bar et la banquette qui court tout le long d’un mur de miroirs doublant l’impression d’espace.

En cuisine: le chef Philippe Duret qui fut pendant près de 20 ans au fourneau du prestigieux Moulin Hideux de Noirefontaine. Au menu: belles pièces de bœuf à toutes les sauces, homard rôti au thym et servi avec un beurre fouetté au Sancerre, ravioles de sole et crevettes grises, pied de porc sauce gribiche, curry rouge de scampis au lait de coco… Orval n’est pas loin d’ici et sa bière est dans la sauce du parmentier de joues de bœuf, son fromage dans la Floriflette, déclinaison locale de la tartiflette où le reblochon a perdu sa place.

Chambres, suites et appart’hotel modernes et confortables.

Le Florentin, place Albert 1er, 58, à Florenville. Restaurant fermé le mardi. 063/311123

4. Passer la nuit au violon

Haute maison de caractère plantée au milieu du village et qui colore sa salle à manger de chaises mauves. Cuisine classique bien faite. On compose son menu en picorant dans la carte: saumon fumé, foie gras d’oie, terrine de canard, caille, magret, pintadeau, filets de sébaste, tiramisu, pain perdu… Une suggestion en plus: un contrefilet de bœuf maturé.

On déjeune aussi dans la tranquillité d’un jardin fleuri romantique et le murmure du ruisseau du Moulin. On y voit une cigale qui aurait pu chanter tout l’été si elle n’avait pas été en fer forgé et qui rappelle que sainte Cécile est la patronne des musiciens. Et d’ailleurs les 14 chambres de l’auberge n’ont pas des numéros mais portent des noms d’instruments. Si on choisit la suite, on s’installera au piano. Et on pourra même passer la nuit au violon.

Hostellerie Sainte-Cécile, rue Neuve, 1, à Sainte-Cécile. Menus à 38 et 52 €. Restaurant fermé le dimanche soir et le lundi. 061/ 31 31 67