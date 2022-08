Comment éviter les dangers de la cuisine à l’huile d’olive

La majorité des huiles sont constituées d’acides gras polyinsaturés. Ces acides gras sont très sensibles à la lumière et à la chaleur. Lorsque vous chauffez l’huile, la structure chimique change. L’oxydation se produit, ce qui signifie que les radicaux libres sont formés. Ces particules pénètrent dans votre corps et s’attachent à des cellules saines. En conséquence, vos cellules ne peuvent plus effectuer correctement leur travail, ce qui peut causer une pression artérielle trop élevée, l’artériosclérose, un vieillissement cutané plus rapide et un plus grand risque de cancer.

Faut-il dès lors éviter de consommer de l’huile d’olive et, surtout, de cuisiner avec? Assurément non! En vérité, vous pouvez cuisiner avec l’huile d’olive, à condition d’éviter de la soumettre à des températures élevées. Il ne faut donc jamais effectuer de la friture à l’huile d’olive car elle se dénature et une fois que l’on atteint le point de fumure, on crée des hydrates de carbone toxiques pour la santé.

V.S.