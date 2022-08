10 points cruciaux pour bien choisir son nouveau PC portable à la rentrée – Plus cher le bio? Une fausse image! – Redonner vie à votre pelouse brûlée

Mais à titre totalement personnel, j’ai trouvé un énorme motif de satisfaction. Pour la première fois depuis près de quinze ans, j’ai posé mon postérieur sur une selle de vélo. Et même si celui-ci est à assistance électrique, j’ai retrouvé des sensations que je croyais perdues et une forte envie de pédaler. Comme l’impression non pas que je revis mais que j’ajoute un plus à une vie déjà bien pleine: l’effort physique que j’avais oublié depuis trop longtemps. Et la découverte, sous un autre angle, de chemins et paysages que je croyais connaître par cœur. Comme quoi il ne faut pas grand-chose pour se créer des moments de bonheur…

CONSO | Plus cher le bio? Une fausse image!

" Le bio, c’est bien mais c’est cher." Cette croyance très répandue nuit fortement aux petites structures qui vendent des produits durables, bio, locaux et en vrac. Pourtant, ce n’est pas tout à fait vrai. " Les gens ont parfois l’image fausse de magasins bio et vrac très chers. Si on achète des produits transformés, ils seront en général un peu plus chers, reconnaît Sylvie Droulans, directrice de ConsomAction.Mais ils seront aussi plus qualitatifs et donc plus nutritifs. Il faudra en consommer en moins grande quantité." En revanche, les fruits et légumes, les noix, noisettes, sont en général moins chers dans les petites structures que dans les supermarchés. Lire la suite.

PUBLICITÉ | Pourquoi les folders papier ne sont pas près de disparaître en Belgique

Si les grandes enseignes font de plus en plus souvent la promotion de leur dépliant numérique, le folder papier a encore de beaux jours devant lui. Et pour cause…

TENDANCES | Comment les ménages wallons ont changé de profil en 30 ans

En 30 ans, le profil des ménages wallons a bien changé. La preuve grâce aux derniers chiffres de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique.

VOYAGES | Compostelle, des voix et un chemin

Hervé Pauchon a rallié Compostelle depuis la tour Saint-Jacques (Paris) et a documenté sa randonnée en 69 épisodes d’un podcast ultra-vivant. C’est à découvrir ici

VACANCES | 5 aliments incontournables pour doper votre bronzage

Votre assiette peut aussi vous aider à conserver votre bronzage après les vacances. Les vacances se terminent mais il n’est pas trop tard…

TOURISME | Notre reportage dans les coulisses d’une croisière de luxe: «Il faut arrêter avec les clichés» (photos & vidéos)

331 mètres de long, 67 mètres de haut, et 6334 passagers à bord, le Grandiosa (MSC Cruises) est un village de vacances flottant.

Embarquons dans les coulisses du navire !

INFORMATIQUE | Les 10 points cruciaux pour bien choisir son nouveau PC portable à la rentrée

On vous aide à sélectionner votre nouveau laptop en cernant les 10 critères essentiels, du choix du système d’exploitation à celui de la taille de l’écran. Tous les usages sont concernés, des études aux applications professionnelles.

JARDIN | Nos conseils pour soigner votre pelouse brûlée par la sécheresse (vidéo)

Votre pelouse est brune, brûlée par des semaines de sécheresse? Voici nos conseils pour lui redonner vie.

CANICULE | 8 astuces pour garder votre maison au frais

La Belgique fait à nouveau face à la canicule. Lors d’épisodes de fortes chaleurs, comment faire pour garder sa maison au frais? Voici quelques astuces.

SÉCHERESSE : Laver sa voiture: le car-wash plutôt que votre tuyau d’arrosage

Si vous souhaitez laver votre voiture en cette période de sécheresse, il serait préférable de se rendre au car-wash plutôt que de la nettoyer chez vous à l’aide de votre tuyau d’arrosage. Explications

La Question de la semaine, par notre lecteur André: Une monarchie à plus de 40 millions d’euros annuels, est-ce trop cher pour notre petit pays? Participez au débat !