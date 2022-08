Question jardin: comment réussir une culture d’artichauts? La réponse de notre spécialiste

En périodes favorables, cette souche émet des rejets – les œilletons – dont la base enterrée prend à son tour la structure d’un rhizome et s’enracine très facilement.

Un plant d’artichaut peut atteindre 1.2 à 1.5 mètre de hauteur. Ses feuilles, découpées et d’aspect grisâtre, mesurent parfois près d’un mètre de longueur. Ses tiges portent d’imposants capitules – verts ou violets – composés d’écailles charnues à la base: c’est ce qu’on appelle les "fonds d’artichaut."

Parmi les variétés cultivées, nous retiendrons le classique et très rustique "Gros vert de Laon", le "Violet hâtif de Provence" excellent mais sensible au gel comme d’ailleurs le "Violet de Toscane."

Sol et exposition?

Ce légume, qui était jadis présent dans tous les potagers des châteaux, apprécie les sols profonds, bien ameublis, riches en humus (terreau ou compost parfaitement décomposé), neutres ou légèrement calcaires. Notons qu’il déteste les sols détrempés ou au contraire exagérément secs. Une exposition ensoleillée est indispensable et on évitera les endroits trop venteux et les courants d’air froids.

Comment bien les soigner?

On essaiera de garder le sol propre autour des plantes. Un paillage est important à ce niveau mais aussi pour garder une bonne fraîcheur du sol. Des arrosages copieux sont nécessaires en cas de fortes chaleurs. À l’automne, il faudra sectionner à quelques centimètres du sol les tiges qui ont porté des boutons floraux ainsi que les grandes feuilles. Cette opération doit prendre place avant l’arrivée des premières gelées significatives, souvent fin octobre – début novembre. On en profitera pour recouvrir les plants de paille ou de feuilles bien sèches (à maintenir en place par un filet.) Lors des périodes de douceur, souvent très humides, il sera prudent de découvrir les pieds afin d’éviter un excès d’humidité qui les ferait pourrir.

Mais encore…

En cultures associées, l’artichaut se plaît bien avec les laitues, les radis, les haricots nains, les pois nains, les fèves et les oignons. Epuisants pour le sol étant donné qu’ils restent en place 3 à 4 ans, on évitera de replanter des artichauts au même endroit avant 5 ans.