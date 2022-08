Le 21 août, de 10h à 18h, Aquascope de Virelles

Vous êtes invités à découvrir le monde fascinant des abeilles noires à l’Aquascope de Virelles. Différentes activités créatives et ludiques permettront d’en savoir plus sur la reine, ses ouvrières, le miel et l’hydromel. Ces doux produits pourront évidemment être dégustés et achetés. Hubert Guerriat, le responsable de l’école d’apiculture, accueillera les futurs apiculteurs. Il animera également un atelier-rencontre "Pourquoi et comment devenir apiculteur?". Pour les plus hardis, il sera enfin possible d’enfiler une tenue d’apiculteur et de visiter les ruches.

Il n’y en aura pas que pour les abeilles. Les soigneurs de l’hôpital pour la faune sauvage expliqueront comment ils prennent en charge les oiseaux et mammifères recueillis au CREAVES de l’Aquascope. Le monde de la mare se révélera aussi. À vos épuisettes!

La journée sera également ponctuée d’animations. Un spectacle musical et conté plongera le public à trois reprises dans un univers sonore et visuel décalé, vers la planète Tchabouliken.

Il sera aussi possible de devenir aussi léger qu’un papillon grâce à l’atelier grimage. Des jeux en bois et de société, des quilles finlandaises, un mikado géant, un jeu de croquet seront mis à disposition.

www.aquascope.be

2. Théâtre de rue

Du 19 au 21 août, Eupen, Temsepark, Frankendelle, près du rond-point

HAASte Töne, derrière ce drôle de nom se cache le festival des arts de la rue d’Eupen. En allemand, Haste Töne signifie l’étonnement et le premier podium du festival en 1995 était installé… rue Haas! La fusion des deux a donné son nom à ce festival. Au départ simple fête du quartier, l’événement est devenu un festival renommé au-delà de nos frontières. Théâtre, acrobatie, jonglerie, humour et musique du monde animeront durant trois jours la pittoresque ville basse d’Eupen.

Au choix, on peut se laisser porter par la fête des musiques du monde, découvrir des artistes venus d’Allemagne, des Pays-Bas mais aussi de Finlande ou d’Afrique du Sud. Outre les traditionnels trapézistes et jongleurs, c’est aussi l’occasion de rencontrer de drôles d’oiseaux, tels que DJ Frietmachine…

www.haastetoene.be

3. Aux moissons

Du 19 au 21 août, Abbaye de Bonne-Espérance

Championnat de Belgique de labour à l’ancienne, démonstrations équestres, démonstration de meunerie, expo photo, village des saveurs, train miniature, défilé de tracteurs anciens et bien d’autres activités au programme de la fête de la moisson, non loin de Binche.

www.abbaye-bonne-esperance.be

4. Fun famille

Le 20 août, de 10h à 18h, Musée de la mine et du développement durable du Bois-du-Luc

La journée Fun Famille fait découvrir les métiers oubliés comme sabotier, forgeron, fileuse de laine. Des artistes présentent leur travail lors d’ateliers, un spectacle itinérant de marionnettes divertit les enfants et le patrimoine révèle ses secrets, le tout au son d’une fanfare.

www.mmdd.be

5. Scène de village

Le 20 août, dès 14h, Incourt, Site des grosses pierres

Au menu de la journée: danse, marionnettes, concerts et animations. L’après-midi, Monsieur Nicolas emmènera les enfants dès 3 ans dans un récit entremêlé de chansons et de surprises. En fin de journée, petits et grands pourront assister à un jeu intime de force, de fragilité et d’éclats de rire. Diverses animations auront lieu au cours de la journéedont une pêche aux canards steampunk.

www.argonne-brussels.com

6. Journée festive au parc

Le 21 août, de 11h à 18h, Parc attractif Reine Fabiola

Stand de grimage, initiation aux arts du cirque et à la magie, caricaturiste, clowns sculpteurs de ballons, échassier, stand pop-corn et barbe à papa, cracheur de feu, artiste manipulatrice de bulles de savon, prendront possession du parc attractif reine Fabiola à Namur durant toute la journée de dimanche. Le prix d’entrée n’est pas modifié et les spectacles sont gratuits.

www.parf.be

7. Blancs-moussis

Les 20 et 21 août, Stavelot

La confrérie des Blancs-Moussis fête ses 75 ans ce week-end. Ses membres invitent donc le public à un événement musical et convivial. Le samedi, dans la cour de l’abbaye, brass band, fanfares et DJ feront danser les fêtards. Le lendemain, les artistes (steelband, battucada, bandas, percussions,…) prendront possession des rues.

www.blanc-moussi.com

Le week-end prochain (27 et 28 août)

Hottolfiades

Du 26 au 28 août, Hotton

Les montgolfières prendront possession du ciel de Hotton durant trois jours, promettant un spectacle de couleurs. Les ballons s’envoleront tôt le matin (7h) et en fin de journée (18h30). Entre les envols, des concerts, un festival BD et diverses animations pour petits et grands sont organisés.

Infos et réservations: www.hottolfiades.com

La nocturne

Le 26 août, de 18h à minuit, Château de Jehay

Des centaines de flambeaux illumineront les jardins du château de Jehay dès la nuit tombée. Le domaine vibrera au rythme des animations musicales, spectacles de rue et animations magiques. Un marché des saveurs ravira les papilles. 7€/adultes, 4€/enfants, gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.

Réservations: www.provincedeliege.be

Nuit des cœurs

Les 26 et 27 août, dès 18h30, Abbaye de Villers-la-Ville

Dans les ruines vieilles de 800 ans, les chœurs résonneront durant toute la nuit. Dès 18h30, le public pourra déambuler aux quatre coins du site. La soirée se terminera avec un feu d’artifice. L’occasion de mettre en valeur, aussi, les travaux de restauration des parties les plus fragiles de l’abbaye.

Réservations: www.nuitdeschoeurs.be