Ce "Max de goût", c’est celui de Maxime Zimmer et de sa compagne Erika Thioux. Elle est le sourire de la salle, il fut le jeune chef de l’année pour Gaul&Millau avant d’apparaître dans l’émissionTop Chefen 2020. Ils ont agrandi leur haute maison ancienne en pierres du pays dans une architecture contemporaine parfaitement intégrée. Terrasse à l’avant avec vue sur l’Ourthe qui coule juste en face. Terrasse à l’arrière dans un jardin tout à fait romantique, et encore davantage dans les lumières du soir. Riche cuisine française, subtile et créative, et donc pleine de bons goûts, qui va parfois chercher de l’inspiration du côté du Japon. Thon en sashimi, tartare de bœuf enrichi de maatjes et huîtres, lotte aux fèves, veau aux carottes et citron confits… Au dessert: une marmelade de tomates.

Un Max de goût, quai de l’Ourthe, 17, à Comblain-au-Pont. Lunch à 30 et 36 €. Menus à 60, 70 et 80 €. Fermé samedi midi, dimanche, lundi et mardi. 04/369 17 08

2. L’élégance dans le rustique

Frédéric et Angélique Bruneel ont su donner de l’élégance au rustique. Leur hôtel-restaurant romantique est installé dans les pierres grises et les briques roses de trois maisons du XVII siècle qui ont été rajeunies et modernisées sans perdre leur caractère. Il est aux fourneaux, elle dirige la salle tout en mettant son grain de sel dans tous les plats. Leur cuisine est vive et séduisante, bien différente de celle des tavernes et brasseries: ceviche de dorade aux fruits de la passion, ris de veau et homard, filet d’agneau, scampis et calamars grillés, petits farcis niçois, burger de thon rouge mi-cuit…

L’imposante structure de bois de la salle à manger s’est éclaircie. Tables et chaises sont, elles aussi, habillées de blanc. Jolie terrasse sur les pavés de la place. Pour le hall de l’hôtel: mobilier contemporain et couleurs d’aujourd’hui.

Le Clos des Récollets, rue de la Prévôté, 9, à Durbuy. Menus à 42, 62 et 75 €. Fermé le mardi et le mercredi. 086/ 21 29 69

3. Une table sous la gloriette

Sous ses vieilles poutres de chêne, l’auberge coquette et chaleureuse de Nathalie et Patrick Clarinval a gardé quelques souvenirs de son histoire: de la porcelaine, des lanternes, un collier de cheval de trait devenu miroir… Salle à manger claire et fleurie: briques, pierres et colombages mais assiettes de toutes les couleurs et larges baies vitrées. Une table sous la gloriette pour un repas délicieusement romantique, une piscine au milieu d’un parc de buis bien taillés et de saules pleureurs. Au menu: jambon à l’os fumé à l’ancienne, carpaccio de Salers tranché au couteau, queue de homard avec un jus de langoustine déglacé au pastis, veau de lait associé à un foie gras poêlé, sabayon gratiné aux fruits frais… Bonne musique et collection d’eau-de-vie au salon où on s’installe au coin d’un feu de bois si la soirée est un peu fraîche.

Le Relais de l’Ourthe, rue du Moulin 3, à Jupille-sur-Ourthe. 6 chambres et 2 suites. Menus à 39, 59 et 79 €. 084 47 76 88

4. Quasiment les pieds dans l’eau

Sy (Ferrières) est un village en toute simplicité: une chapelle et une gare, deux hôtels, des chambres d’hôtes et un camping. On y vient pour pêcher, barboter ou canoter. Les journées sont rythmées par les trains qui arrivent sur le pont, font arrêt, empruntent l’autre pont et disparaissent dans le bois. Quatre bâtiments forment un petit quartier où sont logés ce restaurant et ses 16 chambres avec piscine et fitness. Lucy Michel, l’énergique patronne, règne sur la cuisine. La maison est réputée pour sa générosité et la qualité de ses produits. Au menu: foie gras, cassoulet, joues de porc aux lentilles, mijoté de veau aux champignons, homard flambé au cognac… Les tables sont dressées dans la véranda. On s’installe aussi sur la terrasse qui donne directement sur la rivière, pour déjeuner au charme et quasiment les pieds dans l’eau.

À la Ferme, à Sy (Ferrières). Menu à 49 €. Restaurant fermé le dimanche soir, le lundi et le mardi. 086/ 38 82 13