Jardin: ces plantes carnivores très voraces et extraordinaires - Des carnivores très voraces…

L’Heliamphora nutannous vient de Guyane et du Venezuela. Découverte en 1839, cette plante présente des feuilles d’une quinzaine de centimètres enroulées en cornet. Appréciant les climats frais et humides, elle croît dans les zones marécageuses et demande un ensoleillement maximal pour vivre et se développer harmonieusement. Les feuilles sont autant de pièges destinés à capturer mouches, guêpes ou abeilles.

La Pinguicula vulgaris ou "grassette" peut être observée en Europe, au Canada et aux États-Unis. Son biotope de prédilection est constitué par les marécages, les prairies humides en permanence, les zones tourbeuses. Son feuillage donne l’impression d’être couvert d’huile, tant il est luisant. Ce sont les feuilles qui vont capturer les petits insectes qui ont la malencontreuse idée de s’y poser. Ses fleurs violettes sont teintées de blanc. Il s’agit d’une plante vivace rustique qui hiverne sous la forme d’un hibernacle.

La Dionaea muscipula est originaire des régions relativement clémentes des États-Unis.

Elle ne supporte par conséquent que de très faibles gelées. On reconnaît cette plante aux feuilles bordées d’une vingtaine de "dents". Lorsqu’un insecte se pose sur le feuillage, la dionée peut refermer son piège en un trentième de seconde!