Une idée sympa de sortie en famille en Flandre? Rendez-vous en Campine

Des sentiers balisés pour marcheurs, joggeurs et cyclistes

De Averegten, à Heist-op-den-Berg, rentre parfaitement dans ce cadre. Nous avons ici une centaine d’hectares qui sont consacrés au "vert" et au développement durable. Un bel endroit qui montre une fois de plus que les belles forêts, les beaux coins de campagne, ne sont pas uniquement concentrés dans le sud du pays.

L’ensemble s’articule autour de cinq sentiers balisés très agréables, à travers bois et pâturages, accessibles aux promeneurs, joggeurs et cyclistes. Les chiens sont même admis, moyennant évidemment leur tenue en laisse. De multiples panneaux expliquent la faune et la flore (malheureusement rien qu’en néerlandais…) avec des petits jeux didactiques pour les enfants.

Sur ces circuits, beaucoup de coins pour le pique-nique très bien conçus et qui permettent aux parents de se détendre pendant que les enfants jouent sur des attractions naturelles (troncs d’arbre couchés, petites cabanes en bois…) On peut également trouver des "stations sport", genre "parcours Vita ", pour prolonger la randonnée avec un peu plus d’intensité via un travail musculaire ou des exercices de souplesse.

Les abeilles sont reines

Après, le didactique "nature" est omniprésent dans le domaine, notamment avec tout ce qui concerne les abeilles, ces insectes ayant un rôle primordial dans la nature (pollinisation). Un rucher avec une dizaine de ruches est accessible. Un apiculteur expérimenté est ainsi disponible pour accueillir des classes d’élèves et du miel de l’endroit est en vente sur place.

À voir également, le "Florete flores", soit un grand jardin présentant des centaines de plantes à abeilles, plantes utilitaires, plantes aromatiques, fougères, plantes à papillons et plantes grimpantes. Chaque plante étant évidemment nommée par un petit écriteau. Bref, un domaine calme et bucolique, tranquille, qui peut faire l’objet d’une visite d’une demi-journée, voire davantage vu qu’il existe sur place une brasserie dotée d’une belle plaine de jeux pour les enfants.