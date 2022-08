comment éviter les soucis avec le lis d’un jour et les dahlias: les conseils de notre spécialiste

De la fraîcheur…

Très rustiques, les hémérocalles forment avec le temps de grosses touffes de feuilles rubanées. Comme les lis d’un jour – chaque fleur ne dure qu’une journée –, ce sont de grandes amoureuses de la lumière, il est préférable de les installer au soleil mais certainement pas à un emplacement brûlant. Seules les variétés à fleurs rouges ou pourpres semblent redouter le soleil, qui fait pâlir leur coloris.

Au niveau du sol, les hémérocalles apprécient les terres bien fertiles et fraîches. Les touffes peuvent rester au même endroit si elles bénéficient d’un sol riche et modérément humide.

Multiplication, c’est maintenant!

En terrain pauvre et sec, leur floraison diminue progressivement et il est alors grand temps de diviser les souches (en général tous les quatre ans). Cette technique de multiplication se fait soit au mois de mars, soit au mois d’août. Entretenir ces plantes est plus qu’un jeu d’enfant puisqu’il suffit d’enlever les fleurs fanées afin d’encourager la formation de nouveaux et prometteurs boutons. Quand l’hémérocalle est en fin de floraison, la seule chose à faire est de sectionner à la base les hampes défleuries, car elles sont totalement inesthétiques. La floraison intervient de juillet à septembre.

La mosaïque chez le dahlia

Si la croissance de vos dahlias laisse à désirer – aspect rabougri par exemple –, que les fleurs sont petites, peu nombreuses ou même carrément inexistantes, que sur les feuilles, on remarque des taches claires semblables à des marbrures, on se trouve face à des maladies difficiles à éliminer par traitement. Ainsi, la mosaïque de la tomate, transmise par les thrips (insectes voisins des punaises).

Cette maladie à virus se signale par la présence sur le feuillage d’anneaux circulaires avec tache centrale. La mosaïque du dahlia se caractérise quant à elle par un éclaircissement le long des nervures, des feuilles avec des trous ou des boursouflures.

La mosaïque du concombre amène une légère marbrure sur les jeunes feuilles et parfois une nette malformation du limbe. Dans tous ces cas, la seule solution consiste à détruire les dahlias atteints.

Envoyez vos questions avec nom, prénom et localité à Marc Knaepen: markbota@hotmail.be