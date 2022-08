D’où viennent les bouchons en liège: notre reportage en Alentejo, au Portugal

©ÉdA

Luís Dias est tombé dedans quand il était petit. Depuis qu’il a 10 ans, il "marque" les arbres. Il a repris l’exploitation familiale au début des années 2000. À I’ Herdade das Barradas da Serra, on récolte le liège (qui se situe sur la face cachée de l’écorce) selon des techniques précises. " La nature n’a pas fait ça pour l’homme. Le liège, c’est une protection, une isolation pour l’arbre. L’enlever, c’est vraiment un travail délicat, très spécialisé."

Les chênes-lièges sont d’ailleurs des arbres protégés. " Pour récolter le liège, on a besoin d’une licence. On ne fait pas ce qu’on veut. Le chêne est protégé par la loi. On n’a pas le droit de couper sans avoir de permis, même lorsqu’un arbre est mort."

L’extraction du liège s’effectue selon un savoir-faire ancestral par des leveurs, à l’aide de haches rudimentaires. Si la récolte peut s’avérer rapide (moins de 15 minutes par arbre) encore faut-il la maîtriser. " La récolte c’est 50% de métier et 50% d’art. On coupe et puis on ouvre. Il faut avoir une certaine sensibilité dans le bras. C’est très important de couper sans toucher la peau et le bois. Il ne faut pas blesser l’arbre. Et une fois coupé, il ne peut pas pleuvoir pendant 4 ou 5 jours car l’arbre se retrouve à nu." Il semble alors presque à sang. Une fois l’écorce extraite, l’arbre est marqué. Avant de se régénérer peu à peu.

Dans l’absolu, un chêne-liège peut être privé de son manteau après 20 ans d’existence. Mais c’est seulement après 40 ans que l’on obtient " unepremière bonne récolte, un liège de bonne qualité. Il faut avoir un peu de chance avec le climat. Et tout dépend aussi de la manière dont l’exploitant gère ses arbres", souffle l’agriculteur portugais. Par la suite, une période de latence de neuf ans au moins doit être observée entre deux levées pour permettre à l’écorce de retrouver une épaisseur suffisante. " Notre ferme est divisée en secteurs. Cela nous permet de récolter tous les ans, en faisant une tournante avec les arbres."

Les arbres, de vieux amis

Les chênes-lièges poussent principalement autour de la Méditerranée (Espagne, sud de la France, Sardaigne, Corse, etc.) mais surtout au Portugal (en Alentejo donc) qui est le plus gros producteur et exportateur au niveau du liège. " C’est peut-être la seule chose pour laquelle nous sommes les premiers dans le monde", sourit Luís Dias, par ailleurs ancien vice-président de la fédération portugaise d’agriculture.

Dans ses hectares embellis de milliers de chênes-lièges, tout est sauvage. " On ne replante pas. Les arbres se reproduisent à leur rythme." Luís Dias et son équipe ôtent en moyenne 50 à 55 tonnes de liège par an. Une récolte qui s’effectue de début juin jusqu’à la fin du mois d’août, pendant la période de croissance active de l’arbre. Ce qui permet de limiter les risques d’endommagement de la couche mère du corsier, de sectionner ses vaisseaux, en frappant jusqu’au bois.

Cette année, l’exploitant agricole songe à ne pas récolter. À cause de la sécheresse. " On va retarder la récolte d’un an. C’est une perte de recette, mais c’est priorité à la nature."Pour lui, pas question de mettre les arbres en difficulté. Dans la propriété, le plus vieux chêne-liège a 350 ans. Il est monumental. Pour Luís Dias, il est plus important de le préserver que de récolter son liège. " Tout ceci, pour moi, c’est bien plus qu’une affaire, c’est une façon de vivre. Ça fait partie de moi." Ses arbres, il les choie, il les aime. " Je jouais dedans quand j’étais petit. Ce sont de vieux amis."

Un matériau unique, écologie et durable

Une fois récolté, le liège est transformé, selon un procédé simple et spécifique. On en fait des bouchons. Mais pas uniquement. Ces dernières années, l’usage de cette matière unique a été testé dans d’autres secteurs. Étonnant.

Une fois récoltées durant l’été, lorsque "l’arbre sue", les écorces de liège sont triées par qualité et empilées, avant d’être vendues à l’industrie. " Le prix dépend de la qualité. Et la qualité se voit par l’épaisseur, la densité. Il ne faut notamment pas qu’il y ait trop de trous", explique Luís Dias, exploitant de chênes-lièges.

Avant d’être envoyé à l’usine, puis transformé, le liège doit sécher plusieurs semaines à l’air libre. Commence ensuite le "traitement" naturel. " Le liège est bouilli durant une heure à 100 degrés et compressé en blocs. Il devient alors plus plat et plus souple. Lorsqu’il monte en épaisseur et qu’il ramollit, il peut être travaillé", explique António Canudo, qui nous guide dans la fabrique de transformation Cortiçarte, située à Azaruja (à 20 km au nord d’Évora et à 1 h 40 de Lisbonne.) Une fois humidifiée, l’écorce de liège aplatie est découpée en bandes dont la largeur définit la taille des futurs bouchons.

Le liège a beaucoup d’avantages. Contrairement au bois, il n’est pas nécessaire d’abattre l’arbre pour récolter le précieux matériau. Seule l’écorce du chêne-liège est ôtée. Ensuite, sa transformation nécessite peu d’énergie. " C’est une matière renouvelable, ce n’est pas du plastique, ça ne vient pas du pétrole, précise Luís Dias, qui peut parler du liège durant des heures.C’est aussi une matière intéressante car elle fixe, stocke et absorbe le carbone. C’est une matière économiquement positive, durable, naturelle et biodégradable."

Après avoir servi de bouchon pour une bouteille de vin par exemple, il suffit de broyer le liège pour lui donner une nouvelle vie, pour en faire des copeaux pour fabriquer un isolant ou des semelles de chaussures.

Dans l’automobile, les avions

Car le liège ne sert pas qu’à la fabrique des bouchons. Dans le magasin de l’usine Cortiçarte, on trouve de nombreux articles (à prix très intéressants): cadres, horloges, sous-mains, paniers, chapeaux, fauteuils, boîtes, lampes et même des parapluies. L’élasticité de la matière permet aussi de transformer le liège en fines feuilles. Ce qui permet également de façonner des portefeuilles, des sacs, des ceintures, des bijoux, etc.

Aujourd’hui, outre du petit matériel destiné à l’habitat, le liège est exploité dans d’autres domaines et notamment dans l’industrie. Car le liège possède des caractéristiques innées et uniques: il est résistant et léger, isolant thermique et acoustique, imperméable, résistant au feu et hypoallergénique. Ce n’est pas pour rien qu’il est exploité dans la construction de bâtiments, dans les avions, les navettes spatiales, les bateaux, les trains ou encore dans l’automobile. Certaines marques qui produisent des voitures électriques utilisent depuis peu le liège pour isoler l’habitacle ou comme revêtement intérieur. Ce qui permet de limiter le bruit sans prise de poids démesurée (vu la lourdeur des véhicules électriques…). Les possibilités d’exploitation du liège sont infinies.