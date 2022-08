Je n’aime pas partir en vacances: c’est grave, docteur?

Certaines personnes, en revanche, n’ont aucune envie de partir, voire même refusent de prendre des congés. Normal? " C’est courant d’avoir des difficultés à se déconnecter du travail, répond Judith Carrasquer Ferrer, psychologue au Centre du burn-out à Bruxelles.Cela ne veut pas nécessairement dire qu’on est en train de faire un burn-out mais il faut être vigilant. On a des personnes qui présentent des ruminations anxieuses quand ils rentrent du travail, poursuit-elle.Les difficultés du travail les poursuivent à la maison, c’est un profil à risque pour le burn-out."

Les nouvelles technologies n’aident pas. Le fait de pouvoir recevoir des notifications, de lire ses mails sur son smartphone peuvent rendre la déconnexion compliquée. " Depuis quelques années il y a une culture du travail de plus en plus écrasante en termes de productivité. Ça va favoriser la pression au travail et du coup expliquer ces difficultés à pouvoir déconnecter", ajoute la psychologue.

Différentes causes de stress

Certains appréhendent aussi les vacances par crainte du boulot qui les attend au retour. " C’est inquiétant parce que ça montre bien que la charge de travail est trop importante. L’idéal, c’est de diminuer les exigences au travail en période de vacances." Pour partir l’esprit tranquille, il ne faut donc pas hésiter à faire appel à l’équipe et à planifier une réunion au retour, histoire de débriefer ce qu’il s’est passé en leur absence.

Et puis il y a ceux qui appréhendent le fait de partir et de quitter leurs petites habitudes. " Ce sont souvent des personnes qui ont une tendance à l’anxiété. Ils ont un besoin de contrôle et le moment de partir en vacances va les confronter à des situations qui échappent à leur contrôle." Ce sont aussi des personnes qui vont avoir tendance à anticiper et donc à stresser à l’idée de ce qui pourrait arriver. Pour des vacances sereines, ces profils ont tout intérêt à choisir des hôtels avec des activités déjà organisées pour éviter tout stress inutile.

Les quatres conseils

1. Partir à l’étranger ou en Belgique

©auremar - Fotolia

Partir à l’étranger n’est pas obligatoire, mais la psychologue Judith Carrasquer Ferrer recommande de ne pas rester chez soi pour favoriser la déconnexion."Malheureusement, si on reste chez soi, même si c’est juste pour dormir la nuit, on est quand même très tentés de faire sa compta, de nettoyer à fond la cuisine, de conduire les enfants à telle activité,… Il y a des risques de ne pas se détendre en se rajoutant d’autres corvées."Elle conseille donc par exemple d’aller en Ardenne, à la mer, visiter Namur, Mons, Gand."Même si c’est en Belgique, c’est aller ailleurs."

2. Deux ou trois semaines

©chinnarach - stock.adobe.com

"Pour celles et ceux qui éprouvent un surmenage, c’est important de prendre plus qu’une semaine."Car en une semaine, à peine a-t-on réussi à se déconnecter du travail, à y penser un petit peu moins qu’il est déjà le temps de rentrer."Des experts disent que prendre un mois n’est pas recommandé parce que c’est trop et que ça complique le retour et la remise en route."La psychologue recommande donc entre deux et trois semaines de congé. Avec une nuance:"Là on parle d’un peu de stress au travail, pas d’un burn-out. Dans ce cas la personne a besoin d’une plus grosse coupure, évidemment."

3. Avoir un équilibre

©New Africa - stock.adobe.com

"C’est bien d’avoir envie de partir en vacances, ce n’est pas forcément pathologique. Mais si c’est au point de décompter les jours c’est qu’il y a un problème au travail."Le travail doit en effet être équilibré. Tout comme les vacances d’ailleurs."Pour qu’elles soient bénéfiques, essayer d’éviter trop de stimuli, pour pouvoir se reposer. Éviter trop de gens, pouvoir profiter de moments où on se reconnecte à l’instant présent, prévoir des moments dans la nature."La psychologue déconseille donc les vacances marathoniennes où on visite plein de monuments."Un petit peu, c’est bénéfique parce que c’est stimulant et on apprend des choses. Ça fait du bien aussi à l’humeur. L’idéal c’est de combiner les deux."

4. Ne pas trop idéaliser

©HappyAlex - Fotolia

Trop idéaliser les vacances peut leur nuire."Il ne faut pas oublier qu’il y a les aléas de la vie aussi dans les vacances, on a les enfants, les petits tracas quotidiens. C’est normal."Certains ont trop d’attentes par rapport aux vacances, s’attendent à l’extase, à un déclic pour se redécouvrir, trouver un sens à leur vie."Le film Mange prie aime peut donner cette fausse idée, d’être comme Julia Roberts qui découvre l’essence de sa vie en partant en vacances trois semaines en Thaïlande." Dans ce cas, mieux vaut peut-être entamer une thérapie. Laquelle est à mettre en parenthèse également lors des vacances, recommande la psychologue.