Du 12 au 14 août, Brasserie d’Achouffe

Chaque année, la brasserie Chouffe à Wibrin organise un week-end d’animations gratuites sur le site de la Vallée des Fées. Cette édition célèbre les quarante ans d’existence de la bière. Elle promet donc d’être particulièrement festive.

La grande choufferie, c’est l’occasion de tester la traditionnelle escalade de casiers. Le principe est simple, il suffit d’empiler un maximum de casiers pour créer la plus haute tour possible. Avec une petite difficulté: il faut que les deux pieds soient posés sur le dernier casier pour qu’il soit comptabilisé. Le records’élève à 29 casiers! Avis aux compétiteurs.

Les plus jeunes s’amuseront eux dans les châteaux gonflables et autres activités mises en place aux cours de ces trois jours. Et bien sûr de la petite restauration sera proposée sur place, avec notamment la présence d’un glacier artisanal. La bière coulera à flots (mais sera consommée avec modération…).

Enfin, des groupes de musique se chargeront tout le week-end de mettre l’ambiance, invitant les spectateurs à sauter, danser, chanter.

Gratuit. Vendredi dès 18h, samedi et dimanche dès 13h. www.chouffe.com

2. Man. ga. mes

Les 13 et 14 août, de 10h à 18h, Chapelle-les-Herlaimont, esplanade droits de l’enfant, 69

Les fans de mangas et de jeux vidéo ont rendez-vous au centre sportif de Chapelle-lez-Herlaimont pour la Convention belge autour de la découverte des mondes du jeu vidéo et du manga. Au programme de ce week-end de nombreux exposants, un "karaoké Club Do’" pour pousser la chansonnette sur un mode nostalgie, des quiz avec cadeaux à la clé, un concours de cosplay (costumes), un laser game sur le thème des Lapins Crétins et AmongUs, ou encore un tournoi de jeu vidéo, avec notamment la possibilité de tester des systèmes rétro.

Parmi les artistes présents, des vendeurs de figurines et de goodies, des dessinateurs, des concepteurs de costumes mais aussi la Tortue Géniale de Charleroi qui attend ses fans pour une séance photo.

Entrée: 2€. www.mangames.be

3. Memorial festif

Du 13 au 15 août, Memorial de Waterloo 1815

L’anniversaire de Napoléon 1erest fêté en grande pompe. Au programme: des démonstrations de cavalerie d’Empire et des combats de monte en amazone, des animations de reconstitution historique et un décollage de montgolfières avec barbecue pour clôturer la journée.

Tarif: 19€/adulte et 10€/enfant, gratuit pour les moins de 10 ans. www.waterloo1815.be

4. Fête du melon

Le 15 août, de 11h30 à 19h, Bonneville, rue Chaudin, 239 A

On cultive du melon à Fernelmont! Les producteurs invitent le public à venir déguster "Le Bon Melon de Fernelmont" lors d’une journée festive. Ce sera l’occasion de découvrir des déclinaisons salées et sucrées sur le thème de ce fruit estival par excellence mais aussi de profiter d’une des visites guidées des serres de melons et d’un marché de produits du terroir.

www.fernelmont.be

5. Joutes nautiques

Le 14 août, de 15h à 17h30, La Plante, Avenue Félicien Rops, 2

Au Moyen Âge les bateliers namurois pratiquaient des joutes sur la Meuse. Depuis 1974, cette tradition revit chaque année lors d’un événement mêlant compétition sportive, folklore, musique et combats. Chaque équipe composée de 4 jouteurs, de 10 pagayeurs, d’un tambour et d’un barreur tente de faire tomber ses adversaires dans l’eau. Le vainqueur est appelé le "Roy des jouteurs".

www.namur.be

6. Pain, bière, fromage

Les 13 et 14 août, Burdinne, Maison du Parc naturel

Les produits du terroir s’exposent et se dégustent durant le week-end à Burdinne. Des animations (fabrication de beurre, fromage, levain), grimages, pétanque, jeux divers, tours en tracteur et chariot sont organisés toute la journée. Parmi les exposants, des brasseurs, fromagers, boulangers et potiers.

Entrée: 3€, gratuit pour les moins de 12 ans. www.pnbm.be

7. Régate de baignoires

Le 15 août, Dinant, en bord de Meuse

Des baignoires toutes plus originales les unes que les autres vont envahir la Meuse à Dinant ce 15 août. La traditionnelle régate de baignoires a cette année pour thème le carnaval. On peut donc s’attendre à de fameux engins.

Dès 6h, la brocante s’installera en bord de Meuse. Le spectacle commencera à 16h30 pour se terminer à 19h30 avec la remise des prix.

Le week-end prochain (19 et 20 août)

Balade gourmande

Les 19 et 20 août, à 18h30, Grottes de Han

Les Grottes de Han organisent régulièrement des visites insolites. Le week-end des 19 et 20 août, elles seront gourmandes. Un guide accompagnera les promeneurs à travers le parc, en faisant des haltes pour déguster des spécialités du terroir tout en profitant du spectacle de la nature environnante et des animaux.

Adulte: 60€, Enfant: 35€. Réservation obligatoire: www.grotte-de-han.be

L’intime Festival

Du 19 au 21 août, Namur

Initié par Benoît Poelvoorde l’Intime Festival est un festival littéraire pluridisciplinaire débordant sur le cinéma, la musique, la photo. Parmi les différents invités: un spectacle d’Édouard Baer qui invite sur scène une quinzaine de Namurois ou encore Emmanuelle Devos qui fera une lecture de Madame Bovary.

www.intime-festival.be

Le Beau Vélo

Le 20 août, Hotton, l’île de l’Oneux

La dernière étape du Beau Vélo de RAVeL emprunte la voie verte vers le village de Ny. Elle poursuit par l’ancienne ligne vicinale 620 et gravit les contreforts de la vallée de l’Ourthe. La boucle revient ensuite à Hotton par les villages de Marenne et Bourdon. L’invité du jourest Bernard Yerlès et le showcase est assuré par Marka.

www.rtbf.be/lebeauvelo