Que choisir pour une autonomie électrique en randonnée

Si vous n’êtes pas sûr de trouver de manière régulière des sources d’approvisionnement (prises électriques en refuge, par exemple), il existe trois possibilités.

1. La batterie externe

Chargée à 100% au départ, elle pourra bien vous dépanner pour la suite, genre de 2 à 5 remises à niveau de votre smartphone par exemple.

2. Le sac à dos «solaire»

Généralement mis sur la face arrière du sac, un panneau monocristallin permet de transformer le rayonnement du soleil en électricité. Attention, il est vivement conseillé d’injecter celle-ci dans une batterie plutôt que directement dans vos appareils. Nous avons vu pareils sacs avec panneaux, plutôt pour un usage citadin, à partir de 150 euros pour une contenance d’environ 25 litres. On dépend ici évidemment de la météo. Quatre jours de randonnée sous un ciel couvert et cela ne le fera pas. Autre inconvénient: le panneau est à l’arrière du sac. Il n’est donc pas efficient à 100% toute la journée…

3. Le panneau solaire souple

Solution que l’on voit apparaître de plus en plus sur les sentiers de randonnée. Il se présente généralement sous la forme d’un étui pesant de 200 grammes jusqu’à un kilo suivant les modèles et la puissance. Une fois déplié, vous avez plusieurs petits panneaux solidaires entre eux, que vous pouvez disposer à votre meilleure convenance (généralement le dessus du sac en déplacement ou bien à plat au soleil lors de vos repos.) Comme évoqué ci-dessus, il vaut mieux avoir une batterie comme tampon entre les panneaux et vos appareils. Certains modèles sont d’ailleurs vendus avec la batterie intégrée. Les prix varient entre 75 euros et 300 euros, suivant surtout la puissance. Pour ce qui est de celle-ci, exprimée en watts, elle sera importante dans la mesure où elle déterminera l’énergie électrique produite et utilisable. Il vaudra parfois mieux mettre quelques dizaines d’euros en plus à l’achat pour s’assurer une meilleure marge de sécurité.

Ces trois types de produits peuvent être facilement achetés sur internet. Mais n’hésitez pas à vous rendre chez vos spécialistes "camping, randonnée…" qui pourront vous guider au mieux suivant vos besoins et demandes.