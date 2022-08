La Newsletter des jeunes de plus de 55 ans

Plusieurs d’entre vous ont réagi à l’annonce de l’obligation de se munir d’un document officiel pour l’achat de n’importe quel animal de compagnie. Donc, si vous souhaitez acquérir un chien, un chat, un cheval ou… une poule, un poisson rouge, une souris, il vous faudra préalablement passer par l’administration communale pour obtenir le document adéquat (mais souvent contre monnaie sonnante et trébuchante). Intéressant, peut-être, parce que ça peut empêcher les achats compulsifs. Mais quand on sait qu’en Wallonie, une quarantaine de personnes seulement sont concernées par une interdiction de détention d’animaux, n’est-ce pas comme utiliser un bazooka pour chasser la mouche? Parce qu’évidemment, ça va créer une charge de travail supplémentaire pour le personnel communal. Et puis, n’est-ce pas passer à côté du but recherché? Il est clair qu’on identifiera plus facilement celui qui maltraite son chat ou son chien que celui qui oublie de nourrir son hamster. Cette histoire me fait penser à un ami, féru de petits poissons Guppy qu’il conserve dans son bel aquarium. Régulièrement, il en achète de nouveaux, tous (d’après lui), plus jolis les uns que les autres. Mais le document officiel qui l’autorise à procéder à ces achats n’est valable qu’un mois. Imaginez la situation: à chaque fois qu’il voudra acheter un joli Guppy, il devra soit aller à l’administration communale, soit passer par l’e-guichet, payer parfois entre 5 et 15 euros, attendre le document dûment complété et enfin se rendre au magasin. J’espère franchement qu’Amazon ne vend pas encore de petits poissons rouges par correspondance…