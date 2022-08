À ne pas manquer si vous visitez Gand, très romantique avec ses canaux

La ville est clairement "piétons friendly". En tout cas, renseignez-vous sur les zones " basses émissions" ( www.stad.gent/fr) avant de vous y rendre. Les amendes pleuvent en effet, pouvant aller jusqu’à 150 euros. Songez par exemple au train, ce qui permettra un voyage sans souci…

©antonel – stock.adobe.com

Flâneries sur le Graslei et le Korenlei

Une fois sur place, un point de vue aérien est souvent un bon point de départ. Rendez-vous donc au célèbre beffroi, classé au patrimoine mondial de l’Unesco et considéré comme l’un des plus beaux édifices du genre. Il fait 95 mètres de haut et sa visite est payante (escaliers ou ascenseur).

De là, cap directement sur le Graslei et le Korenlei, soit des quais bordés de façades magnifiques, de belles terrasses tranquilles et de petits restaurants au charme discret. C’est sûrement là que se trouve l’âme de la ville. Laissez-vous calmement guider par la curiosité ou procurez-vous un plan à l’office de tourisme (en plein centre, bien indiqué par des panneaux signalétiques.) La deuxième option est sans doute la meilleure. Le plan est en effet bien lisible et localise les incontournables tels la gare Sint Pieters, le Grasburg ou encore le château des Comtes. Autre possibilité: un tour d’environ 45 minutes en bateau. Point de vue magique pour des prix très corrects (moins de 10 euros).

Le château des Comtes vu de l’eau

En bord de Lys, ce château fort médiéval est vraiment imposant. Il a été construit par les notables de Gand au Moyen Âge, histoire d’asseoir leur autorité. Il a traversé les siècles en restant quasi intact. On vous conseille les visites guidées au cours desquelles une impressionnante salle de torture vous plongera dans un passé très violent. N’hésitez pas à louer un Audioguide qui vous emmènera, avec beaucoup d’humour, dans l’histoire du château et de la région.

Des cuberdons, des musées et des marchés…

©Kim – stock.adobe.com

"Petit nez" (Neuzeke), "Bonnet de curé"… le cuberdon serait né en région flamande voici près de 150 ans. La légende raconte que ce serait un membre du clergé qui l’aurait inventé (d’où le deuxième surnom.) On parle de gomme arabique, de sucre et d’arômes fruitiers (framboise pour le plus connu), mais la recette originale est gardée au secret à Gand où pas mal d’estaminets et boutiques en proposent à foison.

Sinon, d’autres incontournables gantois:

Patershol. Un quartier vraiment typique, avec des maisons extraordinaires, des vieux bistrots ou des bars plus "tendance." En début de soirée, hors congés scolaires, la ville aux 30 000 étudiants universitaires est plutôt festive.

Musées. Il y en a énormément et pour tous les goûts. Le SMAK (art contemporain), le musée des Beaux-Arts (avec notamment des œuvres de Jérôme Bosch), le musée du design et, enfin, de Huis van Alijn, soit un bel endroit mettant en lumière le quotidien de la vie d’antan à Gand.

Marchés.Aux puces ou aux livres, les marchés sont nombreux à Gand, qui ajoute à l’animation populaire de cette ville. Une liste complète, avec horaires, figure sur le site visit.gent.be

Agneau mystique.La célèbre œuvre de Jan Van Eyck se trouve à la cathédrale Saint-Bavon, face au beffroi. Voici un édifice religieux qui mérite une visite car en plus de cette réalisation artistique aux multiples panneaux, on retrouve des sculptures, ainsi que des vitraux de toute beauté.