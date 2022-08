Du côté des trottinettes que l’on achète, on trouve des machines qui ne sont pas très chères mais qui, elles aussi, manquent de souplesse, notamment sur les pavés de nos routes belges. Alors est-il possible de trouver une trottinette confortable et pratique ?

C’est le défi que s’est lancé Taito, une start-up gantoise. En dehors des classiques 30 km d’autonomie, et du système pliable, Taito a développé un concept qui, à première vue, est unique. Une trottinette à 3 roues: deux devant, avec un système d’amortisseurs, et une à l’arrière. Au système de suspension avant vient s’ajouter pour le confort de l’utilisateur, un plateau en bambou qui, lui aussi, absorbe les vibrations.

Nous avons testé l’engin sur une place en pavés et c’est très concluant. Si, avec une trottinette lambda, les lunettes et autres accessoires n’arrêtent pas de sauter ou de vibrer, avec la trottinette de Taito, les vibrations sont absorbées ce qui apporte un vrai plus dans la facilité de conduite.

En parlant de conduite, le système des deux roues à l’avant permet aussi de tourner en penchant l’engin. On le voit souvent avec les motos trois roues ; ici, c’est le même principe. En mettant le poids du corps d’un côté, le système suspendu incline la machine et donc induit un virage.

Un éclairage innovant

Ce n’est pas le seul aspect agréable de la trottinette Taito. En évoluant sur cet engin, il y a un système Quad-lock qui permet de fixer le téléphone sur la trottinette et, cerise sur le gâteau, cela permet aussi via l’application de le charger.

Côté éclairage, là aussi, c’est innovant. En dehors d’un phare avant puissant, à l’arrière, il y a non seulement un filet lumineux rouge qui court sur toute la largeur de l’engin, mais, en plus, il y a une lumière rouge qui se projette dans le dos de l’utilisateur afin qu’il soit mieux vu. Sur les poignées du guidon, il y a aussi une lumière de chaque côté, qui se transforme en clignotant lorsqu’on actionne le bouton. Un ensemble qui apporte un maximum de visibilité, fort utile.

Un autre point important de la Taito est la réparabilité. Cette trottinette est conçue pour être réparable. Dans l’esprit de la firme gantoise, vous achetez une Taito pour longtemps. Quand il y a un problème technique, alors le service après vente s’assure de votre bien-être et, surtout, de la réparation, dans les plus brefs délais, de votre machine.

Concernant le prix, ce n’est pas donné: 2195 €. Mais, comme nous l’explique François, un des trois cofondateurs,"nous souhaitons que les acheteurs de Taito gardent cet engin pour 5 ou 10 ans, et avec notre service après vente, cela sera possible sans problème."

L’idée étant d’avoir un engin de mobilité douce mais qui soit durable, contrairement à d’autres marques qui jouent sur le prix mais pas sur la fiabilité. Avoir une trottinette pour des déplacements urbains est très pratique, mais avoir une machine fabriquée en Belgique, avec des composants belges, en dehors d’un moteur chinois, c’est sûrement une première dans ce style de mobilité. Quand on ajoute à cela le confort des suspensions, la sécurité via l’éclairage et un service après vente, est-ce que le rapport qualité/prix/origine ne fait pas partie des préoccupations des utilisateurs qui souhaitent avant tout respecter l’environnement de manière globale ?