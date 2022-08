Comment réchauffer une pizza ramollie? - Oui, un vin bruxellois, ça existe - Fenouil et crevettes flambées au pastis: découvrez notre sélection gastronomie pour les Wallons Gourmands

Alors cette semaine, pas de mise en bouche. Pourquoi ? Parce que je suis présentement au bord de l’eau en train de me dorer la pilule sous le soleil. Et qui dit vacances, dit: " à moi le temps et le plaisir de m’installer sur une terrasse et de profiter!"

Alors j’aurais pu vous parler du petit rosé du sud que je vais boire, des poissons et des autres merveilles de la mer que je vais manger ou encore de ma vendeuse d’olives marocaines qui me surprend chaque année avec ses trouvailles. Mais non. Je fais ma valise. Mais j’ai quand même pensé à vous avant de partir, voici un petit débrief pour patienter en attendant mon grand retour.

Bonnes vacances et bon appétit.

RECETTES

Sept salades vraiment gourmandes à préparer cet été

Les salades gourmandes ne manquent pas, on fait le tour de celles qu’on oublie peut-être trop souvent et qui remplissent.

+ A LIRE

Fenouil et crevettes flambées au pastis

Un fenouil, des crevettes, des pâtes grecques… Que pourrions-nous bien ajouter pour préparer un repas qui sent bon les vacances au soleil des calanques?

+ A LIRE

Power bowl au poulet mariné et aux œufs

Les bowls sont mis à toutes les sauces: poke, buddha, smoothie… Cette fois, place au power bowl, qui fait le plein d’ingrédients sains.

+ A LIRE

DANS L’ACTU

Restos: recruter, c’est toujours compliqué

L’Association hôtelière des Hautes-Fagnes, qui regroupe 22 établissements, est toujours en manque de bras. La pénurie de personnel se fait sentir de plus en plus.

+ A LIRE

Oui, un vin bruxellois, ça existe

Au pays de la bière, Thierry Lejeune commet un petit sacrilège: il produit du vin. Est-ce pour se rattraper qu’il l’a nommé Gudule, du nom de la sainte patronne de Bruxelles? On rencontre ce passionné dans son chai de Laeken, où il assemble des raisins venus de toute l’Europe.

+ A LIRE

Réchauffer une pizza ramollie comme si elle sortait du four du pizzaïolo

Une pizza, c’est toujours un peu la fête. Voici l’astuce pour qu’elle ne soit plus jamais ramollie.

+ A LIRE

Hopopop, une glace 100% fruits, sans lait ni eau

Julie et Pascal ont été les premiersen Belgique à lancer des glaces sans lait ni eau. 100% fruits sur bâtonnets, un succès dans les festivals qui pousse certains à s’y intéresser avec de drôles de suites dans les idées.

+ A LIRE

Verviers: après le gin, la crème de gin au goût de tarte au riz

Vincent et Maxime Bouhy, fondateurs de VerviGin, déclinent leur gin aux saveurs de tarte au riz en crème. Encore plus gourmand.

+ A LIRE

LE RESTO

Keske tu mijotes? à Ellezelles: «Faire plaisir et se faire plaisir!»

Au restaurant "Keske tu mijotes?", David Hucque met un point d’honneur à proposer une cuisine faite maison, raffinée, et préparée à partir de produits locaux.

+ A LIRE