Durant des décennies, le gazon devait être régulièrement et parfaitement tondu. Pas une herbe plus haute qu’une autre et, quelle horreur, certainement aucune "mauvaise herbe"! L’utilisation d’engrais, de produits phytosanitaires et principalement d’herbicides sélectifs était monnaie courante. Ces temps-là sont complètement et définitivement révolus!

Un effet indirect du réchauffement climatique?

Depuis quelques années, les étés chauds et secs sont de plus en plus fréquents et ce n’est certes pas terminé. Dans les jardins, les plantes souffrent d’autant que bien souvent ce ne sont pas des espèces spécialement résistantes à des conditions de sécheresse aussi importantes. Le gazon lui aussi souffre et devient couleur paille. Arroser une pelouse est devenu une complète hérésie écologique et il faut donc trouver des alternatives.

Qu’entend-on par tonte différenciée?

La tonte différenciée consiste à ne tondre que les allées qui permettront d’accéder à des points cruciaux du jardin comme le potager, le poulailler ou encore le compost pour ne citer que ces quelques exemples. Cette tonte nécessitera donc une bonne réflexion de départ pour tracer ces «chemins tondus.» Cette technique de tonte implique également des réglages des hauteurs de coupe selon les endroits du jardin. Des exemples, dans le jardin d’agrément les tontes seront un peu plus fréquentes sans pour autant tondre au ras du sol, ce qui est nuisible pour le gazon tandis que dans le verger il est tout à fait envisageable de ne faucher l’herbe qu’aux moments des récoltes.

Faut-il tout laisser pousser?

Non bien entendu! Il n’est pas question de se laisser envahir par les ronces ou les orties sauf dans les zones sauvages du jardin. Il faudra aussi veiller à supprimer les éventuelles plantes ligneuses apparues par semis naturels. L’insertion en bordure des zones tondues de plantes indigènes (coquelicots, bleuets, chrysanthème des moissons, centaurées,…) est tout à fait envisageable, soit par semis soit par plantation.

Excellent pour la biodiversité!

Les herbes hautes forment une intéressante réserve pour la biodiversité avec ses micromammifères, ses insectes. De nombreux insectes pollinisateurs et d’autres alliés du jardinier permettront d’avoir un jardin bien équilibré et généralement ces jardins posent peu de problèmes puisque les interactions entre zones non tondues et les autres sont bénéfiques.

