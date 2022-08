Noix de Saint-Jacques aux courgettes Marius

Ingrédients

6 belles noix de Saint-Jacques – 1 courgette – un trait de pastis – 1 gousse d’ail – piment d’Espelette séché (ou 1 c. à c. en poudre)– huile d’olive – beurre – sel, poivre noir.

Comment faire?

1.À la mandoline, coupez sur sa longueur des lamelles de courgette. Gardez-en 6 à 8 des plus parfaites et coupez le reste en morceaux pas trop petits pour garder de la mâche. À l’aide de cure-dents, faites des petites roulades avec les plus grandes lamelles de courgette.

2.Hachez finement la gousse d’ail et le piment d’Espelette séché.

3. Dans une sauteuse, faites chauffer un fond d’huile d’olive à feu moyen. Placez-y les roulades au centre et le reste de courgette émincée, avec l’ail et le piment d’Espelette autour. Laissez cuire quelques minutes, sans colorer. Versez un trait de pastis sur l’ensemble. Baissez le feu et cuisez à la vapeur de pastis jusqu’à mi-cuisson.

4. Dans une poêle, quand l’huile est chaude, mettez les noix à cuire. Laissez dorer, retournez-les pour colorer l’autre face et ajoutez une petite noix de beurre. Surtout, ne les cuisez pas trop et gardez-les bien nacrées au centre.

5.Pendant que les noix de Saint-Jacques cuisent sur leur deuxième face, répartissez la courgette sur des assiettes creuses. Sur ce lit de courgette émincée, placez vos petites roulades au centre et enlevez seulement à ce moment les cure-dents. Autour, placez vos noix de Saint-Jacques. Récupérez un peu ou toute la sauce des noix, salez, poivrez et dégustez sans attendre.

