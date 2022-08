Il existe une technique spécifique pourtant qui permet de ressusciter la pâte et la rendre croustillante comme si elle sortait du four à bois.

D’abord, on évite de la mettre au four, cela dessèche la pâte, cela fige la sauce tomate et ça rabougrit la garniture, surtout s’il s’agit de champignons. C’est un TikTok Hack qui apporte la solution: le réchauffage à la poêle.

Une technique qui vous demandera un peu de vaisselle mais qui a l’avantage de rendre la pizza à nouveau délicieuse. Comment on procède: on découpe la pizza en quatre pour qu’elle puisse tenir dans une poêle en fonte (on en prend deux, ça va plus vite). On fait chauffer la poêle à feu très vif sans huile ni beurre surtout. Quand la poêle est très chaude, on verse une cuillère à soupe d’eau et la part de pizza. On couvre et on laisse cuire 1 minute. La pâte va commencer à fumer et le fromage va commencer à faire des petites bulles. La pizza est prête, délicieuse…

