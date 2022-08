Les 6 et 7 août, Cerfontaine, site de l’Éco-vitrine

L’ASBL Foire Verte déploie des activités tout au long de l’année visant à mettre en valeur le patrimoine rural, naturel, artisanal et environnemental de l’Entre Sambre et Meuse. L’événement de l’année a lieu chaque premier week-end d’août. La Foire Verte de l’Eau d’Heure rassemble plus de 150 exposants. Producteurs et artisans locaux présentent au public des ateliers, expositions, démonstrations et concours.

Un marché artisanal propose des produits bios et locaux tandis que le village du cheval dévoile des spectacles équestres, des exercices de comportement et des stands d’équipements. Le dimanche, le 29e Grand concours de chevaux de traits et ardennais se tiendra sur le site. Le meilleur ami de l’homme n’est pas oublié, avec des shows canins agility, des présentations de races et des conseils de toilettage et soins.

On y retrouve aussi un espace "tradition", avec ateliers de sabotiers, expo nature, jeux anciens et éléments folkloriques. Durant le week-end des balades natures animées à pied ou en char à banc avec chevaux de traits sont également organisées sur le site et près du Lac de Falemprise. Le samedi, les sportifs peuvent se délecter des démos de trial VTT.

Entrée gratuite. www.fveh.be

2 Envol d’artistes

Le 7 août, de 10h à 19h, Clermont-sur-Berwinne, place de la Halle, 8

Plus de 90 artistes s’installent ce dimanche dans les jardins, cours intérieures et venelles du village classé de Clermont-sur-Berwinne. Sculptures (en métal, terre, bois, pierre, papier mâché, recyclage), céramiques, luminaires, ferronneries, vanneries, vitraux, photos, peintures, illustrations, dessins, créations de bijoux (en cuir, papier, verre, résine, pâte fimo, métal, précieux,…) et créations en tissu (sacs, vêtements de bébé, doudous,…): le choix est vaste.

La place sera pour l’occasion décorée d’oiseaux multicolores en plein vol. Des animations gratuites pour enfants (chansons, atelier de tour de poterie, jeux en bois, château gonflable, maquillage, clown, spectacle de marionnettes) sont aussi prévues. L’ambiance sonore sera assurée par divers groupes tout au long de la journée et se poursuivra jusqu’au bout de la nuit.

www.envoldartistes.be

3 Moissons en fête

Le 7 août, de 14h à 18h, La Hamaide, Écomusée

Moisson à la main avec des chevaux, vieux tracteurs, ducasse à l’ancienne, anciens métiers et savoir-faire, artisans, parcours du pain et bien d’autres animations vous attendent à l’Écomusée du Pays des Collines. Pour un voyage dans le passé, le temps d’une après-midi.

www.ecomusee.eu

4 L’homme à la source

Du 6 au 28 août, Les jardins du château d’Annevoie

Chaque soir, dès 22h, les jardins du château d’Annevoie deviennent le théâtre d’un spectacle mêlant artistes et vidéo-mapping (fresques lumineuses projetées sur les bâtiments). L’occasion de découvrir Charles-Alexis de Montpellier, le génie qui a imaginé, dessiné, créé et construit ces jardins d’eau parmi les plus beaux d’Europe.

www.tourdessites.org

5 Fête du cabu

Les 6 et 7 août, dès 14h, Mussy-la-Ville

Du chou, en veux-tu, en voilà! Chaque premier week-end d’août Mussy-la-Ville célèbre le chou blanc, dit "cabu". Cette tradition gaumaise remonte au 19e siècle. On y retrouve évidemment le chou sous toutes ses formes (le cabu roussi au gigot d’agneau), mais aussi des animations, une brocante, des concerts et des tours en carrosse. Sans oublier le fameux concours du "Roi du Cabu" sacrant le plus grand mangeur de chou.

6 Des frites, des frites

Les 6 et 7 août, de 13h30 à 18h, Musée de la frite de BRuxelles

Le Micro Musée de la Frite de Bruxelles ouvre gratuitement ses portes ce week-end. On y découvre plus de 500 objets, documents et créations inédites qui rendent hommage à la frite belge. De la célèbre baraque, à la gastronomie, en passant par la littérature, l’illustration et la chanson populaire, la frite se présente comme vous ne l’avez jamais vue, avec humour et convivialité.

www.homefritehome.com

7 Ambiance médiévale

Les 6 et 7 août, Château de La Roche-en-Ardenne

La compagnie de la Licorne pare le château de La Roche-en-Ardenne de ses atours originels. Au menu: escrime, jonglerie, expos didactiques, travail du cuir, troubadours, magiciens, symbolisme et représentations de l’art médiéval, lecture de peintures et vitraux, artillerie et autres thématiques liées au Moyen Âge. Des artistes défileront aussi en ville.

www.chateaudelaroche.be

Le week-end prochain (13 et 14 août)

Pinocchio

Du 4 au 21 août, à 20h, 20h30 et 21h, Parc du Château de Belœil

Le parc du château de Belœil se transforme en théâtre de marionnettes pour faire vivre le classique indémodable de Collodi. Acrobates aériens, bateleurs, danseurs, jongleurs et joueurs de feu racontent l’histoire de la marionnette aspirant à devenir un vrai petit garçon.

Infos et réservations: www.chateaudebeloeil.com

Royal Festival

Du 10 au 21 août, Spa, divers lieux de la ville

Théâtre, cirque, musique et humour sont au programme du Royal Festival Spa. Soit dix jours de découvertes culturelles qui s’adressent aussi bien aux adultes qu’aux enfants. En plus des spectacles sont aussi organisées des lectures, une promenade littéraire en petit train, des after party, etc.

Réservations: www.royalfestivalspa.be

Le Beau Vélo

Le 13 août, Aubel, Place Nicolai, 1

On part pour 27,4 km, en compagnie de l’acteur Jean-Jacques Rausin et de l’humoriste Manon Lepomme. Ils traverseront le pays gourmand d’Aubel, ses bocages, le long des vallées de la Berwinne et de la Bel en suivant le tracé de la ligne 38. Suarez assurera le showcase à l’arrivée.

Inscriptions: www.rtbf.be/lebeauvelo