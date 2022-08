C’est l'un des conseils les plus basiques, et pourtant l’un des plus efficaces. La chaleur pénètre aussi dans votre maison par les fenêtres, et particulièrement lorsque celles-ci sont ouvertes. Si vous voulez limiter l’augmentation de la température intérieure, une bonne chose est de garder vos fenêtres fermées et de les cacher derrière un store ou un rideau lors des moments les plus chauds de la journée. Cela est notamment très important pour les fenêtres fortement exposées au soleil.

2. Tout ouvrir entre 22h et 6h

À l’inverse, pour faire entrer un courant d’air frais dans votre maison en période de fortes chaleurs, l’idéal serait d’ouvrir vos portes et fenêtres entre 22h et 6h, là où les températures sont les plus "fraîches".

3. Favoriser des couloirs d'air

Lorsque vous aérez votre maison, pensez à créer des couloirs d’air entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs. Cela provoquera une brise croisée qui attirera l’air frais de l’extérieur et chassera plus facilement l’air chaud conservé à l'intérieur.

4. Draps humides aux fenêtres

Disposez des draps ou essuies humides à vos fenêtres. L’évaporation absorbera la chaleur et aidera à refroidir vos pièces.

5. Fabriquer une clim’ maison

Vous pouvez également transformer votre ventilateur en un vrai climatiseur très efficace! Comment? Placez une bouteille d’eau congelée devant l'appareil en marche. Grâce au brassage de l'air, l’eau glacée sera poussée dans la pièce et rafraîchira l’air ambiant.

6. Éviter au maximum les appareils électriques

Certains appareils électroménagers provoquent de la chaleur. C’est notamment le cas du four et du sèche-linge. Prévoyez, par exemple, des repas froids et essayez de sécher vos vêtements à l’air libre. Vous économiserez de l’énergie et éviterez par la même occasion de réchauffer inutilement l’atmosphère de votre habitation.

7. Utiliser les plantes

Cela peut paraître étonnant, mais les plantes sont vos alliés contre la chaleur! Des plantes vertes positionnées devant vos fenêtres permettent d’empêcher une partie de la chaleur de rentrer. Et, en bonus, le phénomène d’évapotranspiration de vos végétaux apportera un peu d’humidité dans votre maison.

8. Fermer les pièces inoccupées

Si certaines pièces de votre maison sont inoccupées ou très peu occupées, pensez à fermer leurs fenêtres, par lesquelles de l’air chaud en provenance de l’extérieur pourrait rentrer. Fermer également les portes de ces pièces qui communiquent avec le reste de la maison. Cela permettra de ne faire circuler l’air frais que dans les endroits nécessaires. Une technique simple qui peut suffire à faire baisser la température ambiante d’une l’habitation.