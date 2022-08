Chaleur: ces objets à ne surtout pas laisser dans votre voiture

Ces objets à ne pas laisser dans votre voiture en cas de chaleur

1. Les lunettes

De vue ou de soleil, il vaut mieux emporter ses lunettes en sortant du véhicule ou même les garder sur le nez. En effet, sous l’effet de la chaleur, la correction des lunettes de vue pourrait se détériorer.

De manière générale, il vaut mieux éviter tous types d’objet en verre. Ceux-ci pourraient créer un "effet loupe". En effet, quand les rayons du soleil traversent une loupe, ils se concentrent sur un point et le chauffent, ce qui peut provoquer son embrasement et dans le pire des cas un incendie.

2. Les canettes et bouteilles

En cas de chaleur, un conseil est de bien s’hydrater mais pas n’importe comment. Désaltérez vous en voiture mais ne laissez traîner ni bouteilles, ni canettes. Sous l’effet de la chaleur, ces dernières pourraient gonfler et tout simplement exploser. Quant aux bouteilles, d’eau notamment, la chaleur pourrait rapidement "gâter" le liquide, ou même provoquer un incendie avec l’"effet loupe" du plastique.

3. Les déodorants

Les déodorants, et plus généralement tous les aérosols (bombes, brumisateurs, etc.), ne raffolent pas des fortes températures. La chaleur pourrait faire exploser la bouteille avec la pression du gaz. Ce qui est évidemment très dangereux, surtout si vous conduisez. Pas de panique toutefois si vous laissez un déodorant à boule.

4. Les briquets

Ne laissez jamais un briquet dans votre voiture lors d’une belle journée. Surtout s’il est laissé en plein soleil. Ici encore, avec la chaleur, celui-ci pourrait exploser et provoquer un incendie. Emportez-le, dans votre poche ou votre sac.

5. Les crèmes solaires

En vacances, ou quand il fait beau chez nous, la crème solaire est une obligation pour se garantir une bonne protection de la peau face aux rayons UV. Mais si elle nous protège, elle aussi doit elle aussi être protégée. Soumise à la chaleur, la crème solaire perd de son pouvoir protecteur et sera moins efficace. On la met donc sur la peau ou dans le sac, mais pas dans la voiture.

6. Les appareils électroniques

Smartphones, ordinateurs, tablettes,... Ces appareils électroniques n’aiment pas la chaleur (ni le froid d’ailleurs) qui peut détériorer la batterie.