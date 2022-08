Télévision: Odile Vuillemin, actrice et globe-trotteuse

Cet appétit pour le voyage, vous racontez l’avoir depuis l’enfance…

J’ai toujours rêvé de voyager mais je ne l’ai fait que très tard. Je viens d’une famille nombreuse. Mes parents n’étaient pas des grands voyageurs. On partait tous les ans en vacances mais on n’allait pas très loin. J’ai vraiment commencé à voyager quand j’ai réussi à gagner suffisamment d’argent avec Profilage. Je me souviens de mon premier vol en avion. Je suis partie aux Seychelles, mon rêve de gosse.

Vous aimez voyager seule. Pourquoi?

Ça s’est fait naturellement au début. Je n’avais pas forcément de copine avec qui partir et j’avoue que je n’avais pas plus envie que ça de partir avec quelqu’un. Il faut le budget aussi pour entreprendre ce genre de voyage. Bref, je ne me suis pas posé la question. Quand on voyage accompagné, on a le réflexe de rester entre nous. Partir seul favorise les nouvelles rencontres. Ça nous permet de se retrouver avec nous-même, d’apprendre et de décompresser.

Vous êtes-vous sentie changée au retour de chaque voyage?

Partir seule, c’est déjà faire le point avec soi-même. Puis, je prends toujours des destinations qui amènent à une réflexion ou à un bouleversement. Je ne vais pas en vacances à Ibiza quoi… Je vais escalader un volcan, dormir sur une calotte polaire. Je fais des trucs challengeant qui me mettent toujours en confrontation avec la nature. Lors de chaque voyage, il y a donc eu une prise de conscience. Je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas qu’une seule vérité, qu’on a une diversité qui est super-enrichissante et qu’on ne protège absolument pas. Notre force, c’est notre différence. Malheureusement, on ne le comprend pas bien. On essaye tous de suivre un courant et de tendre vers l’uniformisation. C’est dommage parce que si on est tous pareils, on n’a plus rien à s’apprendre.

Pourriez-vous dire que ces voyages vous ont apporté quelque chose dans votre métier d’actrice?

Il y a un peu des deux. Si j’ai réussi à faire tous ces voyages, c’est grâce à l’argent que j’ai gagné en tant qu’actrice. Je me suis décidée d’aller en Islande suite au tournage de L’Emprise. Ça faisait sept ans que je voulais y aller mais je n’osais pas. Ce rôle m’a donné le courage de réaliser ce rêve. À l’inverse, je pense que mes voyages ont amélioré l’être humain que je suis. Ces expériences ont donc forcément eu des conséquences sur mon boulot d’actrice.

Elle failli mourir au Groenland

Son voyage le plus marquant aura été le Groenland. C’est là qu’elle a appris à dire "non"."Avant d’aller là-bas, je ne savais pas où étaient mes limites. J’avais plutôt tendance à dire “Je ne le sens pas ce truc-là mais je vais quand même dire que je le fais parce que j’ai peur du qu’en-dira-t-on”. En disant “non”, on a toujours peur de blesser ou de se faire rejeter. Mais, j’ai vécu des choses tellement extrêmes dans ce pays qu’à un moment, j’ai pris la décision de dire “non”. Je devais faire une randonnée toute seule dans la Toundra et je ne le sentais pas. J’ai abdiqué. J’ai demandé à l’agence s’il n’y avait pas un plan B.”

C’est aussi au Groenland qu’elle a cru que son heure était venue.

"J’étais à un endroit où il y a la plus grosse production d’iceberg de l’hémisphère nord. Quand je me suis couchée, le soir, tous les icebergs étaient rangés dans la mer. Plusieurs heures plus tard, je me réveille et là, je remarque que tout avait explosé. Il y avait de la glace partout. Je ne voyais pas comment prendre un bateau dans une situation pareille. Puis, je suis finalement montée dans un bateau mais il fallait se tenir à un kilomètre des icebergs par mesure de sécurité. Vous imaginez ce que c’est un kilomètre? Et il ne fallait surtout pas se mettre à l’avant du bateau parce que c’était lui qui repoussait la glace… Bref, j’ai cru qu’on allait y passer. J’ai également cru que j’allais mourir à un autre moment. Je me suis couchée un soir et mon lit tremblait. J’avais l’impression que la cabane dans laquelle j’étais allé se détacher du glacier. Je n’avais pas de réseau, pas d’Internet ni de WIFI. Je me suis dit que j’allais finir dans la mer du Groenland sans dire au revoir à mes parents. J’ai eu un grand moment de solitude. J’ai attrapé ma lampe torche et je l’allumais de temps en temps. Ça me rassurait. Toute la nuit, je vérifiais que les autres cabanes ne se décrochaient pas du glacier. C’était la panique totale. Je me suis réveillée avec la lampe torche entre les mains!"