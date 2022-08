Si cette situation a un petit air de déjà-vu, c’est que vous souffrez sans doute de la maladie des loisirs ("leisure sickness" en anglais). Ce phénomène récurrent – mais néanmoins pas encore très documenté – peut s’expliquer finalement assez facilement, nous répond Didier Giet, médecin généraliste à Sprimont et professeur de médecine générale à l’Université de Liège.

Un manque d’adrénaline

"L’hypothèse, c’est que lorsqu’on est dans une activité professionnelle, une série d’hormones sont mobilisées, notamment l’adrénaline en cas de situation de stress, dans le sens adaptatif du terme. Car quand on a une tâche à accomplir, on se mobilise, on se stresse."La sécrétion d’adrénaline est ainsi accrue et le taux de cortisol modifié, renforçant dès lors l’immunité, explique-t-il.

Une fois en vacances, on relâche le tout et l’immunité baisse alors un peu sa garde. Ajoutez à cela des activités estivales dans des lieux propices à des échanges interpersonnels (et microbiens) comme des festivals, des restaurants ou encore des aéroports, ainsi qu’une consommation d’alcool plus importante en vacances (dont les effets négatifs sur l’immunité ne sont, eux, plus à démontrer), et c’est la porte ouverte à un rhume ou à une joyeuse gastro.

Reposez-vous… avant les vacances

Alors que faire pour éviter ce énième épisode de tas de mouchoirs et spray nasal à la plage? Malheureusement, pas grand-chose, si ce n’est se reposer avant les vacances, conseille-t-il. Paradoxal? Oui, mais"le repos est le seul traitement efficace pour stimuler l’immunité,rappelle notre spécialiste.Il faut essayer de se ménager un temps de travail qui permet de ne pas être trop stressé. Il faut partir des causes pour essayer d’éviter les effets."

Didier Giet sait d’ailleurs bien de quoi il parle… Ce phénomène est assez récurrent chez les médecins, glisse-t-il."Avec les collègues, on se le dit systématiquement. Alors, est-ce que cette observation est fondée ou démontrée? En tout cas, on a l’impression qu’à chaque fois qu’on est en position de pouvoir être malade, on l’est (sourire)."

Caroline BEAUVOIS