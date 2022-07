5 recettes avec le melon - Gagnez des chèques de 100 € - 5 aliments pour booster votre bronzage: découvrez notre sélection gastronomie pour les Wallons Gourmands

Difficile de passer à côté, ce week-end, c’est la Foire de Libramont. Vous savez, c’est cette grande messe du monde agricole. Durant tout le week-end, des démonstrations de machines agricoles sont prévues mais aussi des concours d’animaux, des expositions… Quel rapport avec Wallons Gourmands, me direz-vous?

Et bien la foire de Libramont, c’est aussi la foire de l’agroalimentaire et pour les amoureux de la table c’est "The place to be". Pourquoi? Parce que vous trouverez sur le site de la foire au sein de "L’Ardenne Joyeuse" un bel échantillon de tout ce que l’Ardenne (N.D.L.R.: mais pas que) à offrir au niveau des produits du terroir. Si bien sûr les bières artisanales ont pignon sur rue, les autres produits ne sont pas en reste. Fromages, salaisons, viandes, glaces, confitures, yaourts… la liste est longue et fait déjà saliver. Et puis quel bonheur de pouvoir discuter avec ces artisans goûtet les écouter parler leur savoir-faire.

Allez le temps presse, je vous laisse déjà, j’ai repéré un saucisson à l’Orval et il y a un cochon à la broche qui m’attend.

