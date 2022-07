Savez-vous qu’on peut faire du «cidre» avec des feuilles de frêne?

De nom latin Fraxinus ornus, le frêne à manne ou frêne à fleurs ne dépasse guère les 6 à 10 mètres de hauteur à l’âge adulte. Son écorce est grise et lisse tandis que les jeunes rameaux sont de teinte rougeâtre. Les feuilles composées (5-9 folioles) sont vert foncé et deviennent jaunes en fin de saison. Avant l’apparition des feuilles, en mai généralement, l’arbre produit de grappes denses de fleurs blanc crème à blanc plus ou moins jaunâtre. Elles sont très parfumées et appréciées des abeilles. Les fruits sont ici aussi regroupés en grappes pendantes et ont un coloris brun-rouge. Au niveau du sol, le frêne à fleurs préfère, contrairement au grand frêne, les terres relativement sèches. Cette espèce était cultivée jadis pour la fameuse manne. On pratiquait des incisions sur le tronc afin de récolter une sève blanc jaunâtre, acidulée et sucrée. Fraîche, elle servait de substitut au miel et au sucre. Par la suite, cette sève s’épaissit et devient gommeuse. Cette matière appelée "manne des apothicaires" était utilisée pour ses propriétés laxatives.