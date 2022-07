Oui, on peut encore semer des radis!

On continue les semis!

Les radis d’été peuvent être semés en place d’avril à fin août, dans une terre bien travaillée et sans cailloux. La germination est assez rapide et la récolte intervient 4 à 6 semaines plus tard, selon les variétés. Par contre, il est urgent de semer les radis d’hiver puisque leur végétation est plus lente et donc la récolte plus tardive.

Quels radis pour l’automne et le début de l’hiver?

Contrairement à ce que beaucoup de jardiniers s’imaginent, les radis d’hiver ne sont pas tous noirs. Il en existe des roses, comme le délicieux radis rose d’hiver de Chine, et des blancs. Néanmoins, ce sont les radis noirs qui sont les plus prisés. De nom latin Raphanus sativus niger, le radis noir est un véritable délice. Sa saveur est certes piquante, mais il est parfaitement digeste. Le semis doit être réalisé à cette période de l’année dans une terre riche, bien drainée, au soleil ou sous une ombre légère. Un emplacement très ensoleillé favorisera certes la croissance, mais nécessitera plus d’arrosage. Il est important de savoir que ces radis deviennent très piquants s’ils manquent d’eau.

Et le semis? Il suffira de tracer des sillons espacés de 25 cm et d’une profondeur de 2 cm dans lesquels on déposera une graine tous les 5 cm. Quand les jeunes plantules présenteront 4 feuilles, il faudra procéder à un éclaircissage pour ne laisser finalement qu’une plante tous les 15 cm. La récolte pourra débuter en automne et se prolonger jusqu’aux premières gelées.

Des variétés à conseiller: le radis poids d’horloge Nero, qui développe une longue et volumineuse racine, et le noir rond.

Le radis noir est-il bon pour la santé?

Il stimule l’appétit, favorise la digestion et évite les désagréables ballonnements. Mais c’est pour son action sur le système hépatique qui est le plus souvent mis en valeur. Le radis noir favorise la sécrétion de la bile, ce qui permet à l’organisme d’éliminer plus aisément les toxines. C’est sous forme de gélules ou mieux encore de jus que le radis noir est le plus efficace, mais sa consommation en frais est aussi très bénéfique.

