le speedbike Scrambler: vélo ou vélomoteur?

Le plaisir, à deux

Avec sa selle disposée à accueillir deux personnes et ses cale-pieds, là aussi, on est sur une configuration tout à fait atypique. Enfin son guidon, un peu dans l’esprit “Chopper” apporte une touche californienne à l’ensemble.

Coté usage, le Scrambler se décline en deux tailles, 80 cm et 86 cm. La version S (86 cm) que nous avons eue, est clairement destinée aux utilisateurs de plus de 1 m 75 pour être à l’aise. Une fois installé sur cette longue selle bien molletonnée, on allume la batterie, et on allume le compteur. Dès ce moment-là, on est prêt pour l’aventure. Oui, c’est ici que cela devient amusant. Avec le Scrambler, on peut choisir de pédaler… ou pas.

À l’usage, on se rend vite compte que le pédalage est juste là pour se dégourdir les jambes. Ce vélo est plus un vélomoteur qu’un vélo à assistance électrique. Avec la gâchette d’accélération située sur le côté droit du guidon, la prise de vitesse est instantanée. Si on décide de pédaler, on est vite au-delà des 25 km/h et l’accès aux 45 km/h ne tarde pas non plus. Il faut tout de même reconnaître que l’idée avec le Scrambler n’est pas de pédaler de manière constante. Le système pour accélérer est tellement efficace que rapidement on utilise les pédales comme simples repose-pieds. On pédale pour le démarrage ou pour économiser la batterie.