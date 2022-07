En Irlande du Nord, dans les décors de Game of Thrones

"Ici, on trouve beaucoup de décors très différents dans une zone assez compacte", détaille Alex McGreeve, pour les studios Game of Thrones. Tout au long des huit saisons de la série à succès, les équipes ont tourné dans vingt-cinq lieux naturels. Et un grand nombre de tournages "virtuels", avec écrans verts, ont été tournés dans les Titanic Studios, ancrés dans le port de Belfast. " Pas étonnant qu’on appelle aussi notre pays “Home of Thrones”", sourit Alex.

Pas surprenant non plus de découvrir que les Stark et les Lanister aient aussi à cœur de régler leurs "dettes" envers l’Ulster. Les 73 épisodes, diffusés entre 2011 et 2019, ont été vus par des dizaines de millions de téléspectateurs dans 202 pays."Cela a réellement créé un boost sur notre tourisme,confirme Billy Scott, truculent guide à Belfast depuis une vingtaine d’années.On estime que cela a déjà rapporté 250 millions de livres à la région. Un touriste sur six vient en Irlande du Nord grâce à la série. On les a rebaptisés les “Thronies”."

Wun Wun, le géant haut de 14 pieds

Et l’Irlande du Nord compte bien transformer l’essai avec l’ouverture, en février dernier, des studios Game of Thrones (GOT), sur le site de Linen Mill, à une demi-heure au sud de Belfast. Sur le modèle (réussi) des studios Harry Potter, au nord de Londres, Warner Bros propose une immersion dans l’univers heroic fantasy de GOT. On est pris d’effroi quand on fait face au géant Wun Wun et on se réconforte avec le feu qui crépite dans la salle des gardes de nuit. Les visiteurs seront subjugués par la beauté des robes de Cersei ou de Daenerys, impressionnés par l’armure de La Montagne, ou amusés par l’épée Aiguille d’Arya. On plonge aussi dans la magie des effets spéciaux et animations virtuelles."Pour créer le château de Winterfell, ils sont partis du site de Castle Ward, détaillera plus tard Robert, lors de la visite de cet autre quartier général nord-irlandais des équipes de tournage.La réalisation avait beaucoup aimé la tour du château de Doune, en Écosse, lors du tournage de l’épisode pilote. Ils l’ont donc greffé à notre site. Et, en sept couches successives de 3D, Winterfell est ainsi créé."

Les studios constituent une très belle porte d’entrée vers l’univers Game of Thrones. " Ici, qu’on se rassure, pas de sang ni de boyaux. C’est vraiment destiné à la famille,insiste Alex McGreeve.Ce n’est pas uniquement pour les incollables de la série. Ceux-ci trouveront chez nous des détails qui leur auront probablement échappé. Et les novices auront certainement envie d’entamer la série."Et plus encore de filer vers les paysages et décors naturels qui font de l’Irlande du Nord l’une des terres les plus spectaculaires au monde.

Les vraies stars du casting: les paysages!

L’Unesco avait déjà adoubé la Chaussée des Géants, mais avec "Game of Thrones", ce sont d’autres secrets naturels mieux cachés qui sont révélés au grand public.

Un couple prend la pose dans cette magnifique allée de hêtres tortueux aux branches noueuses. À ce moment, les futurs jeunes mariés ne sont vraiment pas seuls au monde. On vient du monde entier pour se faire photographier à Dark Hedges dont les arbres, plantés il y a 250 ans, constituent un décor récurrent dans les épisodes deGame of Thrones (la Route du Roi)."C’est devenu le site naturel le plus photographié d’Irlande", assure ce local. Un rival pour l’incomparable Chaussée des Géants, bizarrerie naturelle et patrimoine mondial Unesco qui mérite le détour à elle seule. Mais chez HBO, on a donc opté pour des stars "naturelles" plus discrètes. Le souffle impressionnant qui se dégage de Fair Head, falaise abrupte haute de 200 mètres, la magie des grottes de Cushendun, la beauté du temple de Mussenden qui surplombe l’infinie plage de sable fin de Downhill… Tout cela était déjà connu mais le surpuissant coup de projecteur donné par les diffusions deGame of Thronesa aussi galvanisé les locaux."Beaucoup d’acteurs de la série sont originaires de la région. Et ils y sont restés, on les croise d’ailleurs régulièrement",assure Alex McGreeves, aux studios GOT. C’est le cas de Conleth Hill, qui interprète le visqueux Lord Varys, toujours installé dans le superbe village de Ballygally."Et si vous allez en boîte de nuit à Belfast, c’est peut-être Kristian Nairn(le gentil géant Hodor)qui sera aux platines."Ce souffle nouveau et cet amour décuplé pour les splendeurs locales se ressentent quand on discute avec Wendy Gallagher, que l’on retrouve sur un petit bateau de pêche, à Portstewart. " J’ai toujours vécu, ici, près de l’océan. Et je me suis rendu compte qu’on n’était pas assez conscients de toutes ces richesses."En créant sa petite agence (Causeway Foodie Tour), la souriante Irlandaise emmène ses hôtes à la pêche aux maquereaux ou dans une dégustation de single malt irlandais, en dérivant sur une rivière tranquille. On y goûte les saveurs locales mais on croise surtout les gens du cru, prêts à partager leur vie, leurs valeurs. Comme ce fut le cas, ce samedi-là aux aurores, avec Peter Boston, pêcheur professionnel."Quand j’ai relancé la pêche du homard de nos régions, cela n’avait aucun succès. J’ai même fait le tour des chefs locaux pour leur offrir mes homards, qu’ils testent des préparations. Aujourd’hui, la variété nord-irlandaise est quasiment considérée comme la meilleure au monde."Mais Peter ne s’emballe pas. La nature, il la respecte, pas de surpêche et on rejette à la mer les prises trop petites, les femelles qui vont encore pondre…"C’est le respect de la règle mais aussi de ma propre conscience, insiste le marin.Il y a un équilibre à garder et c’est fragile. Ces derniers temps, j’observe des dauphins dans le coin. Cela peut nous émerveiller mais cela m’inquiète aussi. C’est qu’ils ne trouvent pas à manger ailleurs. Il y a des choses qui changent…"Parfois pour le pire, mais aussi pour le meilleur, comme cette passion croissante des Nord-Irlandais pour leur patrimoine d’exception. Comme on les comprend.

Sam HUSQUIN