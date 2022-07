À 100 mètres du marché de la Batte, le bistrot de Thierry Marée est une adresse qu’on se refile la bouche pleine. Sa cuisine sincère et son ambiance décontractée se réclament de la tradition des bouchons lyonnais. Décor pittoresque, dans un climat de bonne franchise: cadre patiné, petites tables presque accolées, longue banquette habillée de vichy, casseroles en cuivre et tresses d’oignons au plafond, comptoir chargé de verres et de bouteilles… Sur l’ardoise, tous les plats de haut goût: escargots flambés à l’absinthe, os à moelle, œuf en cocotte, vol-au-vent de ris de veau, parmentier de queue de bœuf et foie gras, cassoulet blanc de Toulouse qui arrive à la table dans sa cocotte, boulets à la liégeoise, saucisson aux pistaches, tête de veau sauce gribiche… Et avec tout ça, on boit comme on le sent: la bière pression ou le pot lyonnais de 46 cl de sauvignon ou de gamay. Terrasse sous les parasols, posée sur la rue.

Le Bistrot d’en face, rue de la Goffe, à Liège. Fermé le samedi midi, le lundi et le mardi. 04/223 15 84

2. L’Échappée belle: là où finit la Belgique

©ÉdA Philippe Labeye

Le restaurant de Gregory Laeremans et de sa compagne Camille Gérard se trouve à Lanaye, village couché dans les bras de la Meuse et du canal Albert, là où finit la Belgique, juste avant d’entrer à Maastricht. Tout comme l’enseigne, la cuisine fait rêver et voyager. Les fleurs de courgettes sont préparées à la bonifacienne (tomate, aubergine et chèvre frais), souvenir du temps où le chef officiait en Corse. La volaille farcie de homard est servie avec une polenta au caviar. Le steak frites salade est revisité: les frites sont des bandes de pommes de terre confites puis grillées au four, la salade est un coulis de roquette. On s’attable dans la salle lumineuse d’où la vue porte sur un grand jardin de verdure et de carrés d’herbes aromatiques. On mange aussi sur une terrasse qui prend encore plus de charme les soirs d’été, sous ses parasols blancs et dans son éclairage très étudié.

L’Échappée belle, à Lanaye (Visé). Menus de 39 à 52 €. Fermé lundi, mardi, mercredi midi, samedi midi et dimanche soir. 04/379 14 20

3. La brillante cuisine étoilée de Philippe Fauchet

©© Jacques Duchateau

C’est sur les hauteurs, plus près de l’autoroute que du fleuve, mais quand même à Saint-Georges-sur-Meuse. On se retrouve au milieu des champs, dans une ferme de briques qui, au fil des années, a été rénovée, agrandie, embellie pour se mettre au diapason de la table raffinée de Philippe et Sylvia Fauchet. Cadre contemporain au chic discret et paisible, sur une palette noire et or. Brillante cuisine d’artisan couronnée d’une étoile Michelin et d’un 16,5/20 chez Gault&Millau qui avait vu ici un des meilleurs restaurants de légumes. À la carte ces jours-ci: saint-pierre accompagné de moules de bouchot, de févettes et d’un beurre de feuilles de capucine, homard garni d’une caponata d’aubergine et d’une émulsion de verveine, pigeonneau de haut vol avec frites de la maison, cerises, morilles et jus au malt, brioche perdue avec une crème glacée au levain de seigle et du sarrasin caramélisé… Livre de cave exceptionnel. Grands vins au verre à partir de 12 €.

Philippe Fauchet, rue Warfée, 62, Saint-Georges-sur-Meuse. Lunch à 65 €. Menus à 95 et 135 €. Fermé dimanche, lundi et mardi. 04/259 59 39

4. Cadre culinaire: de Strasbourg à Huy via la Corse

©ÉdA – Jacques Duchateau

Au fourneau: Grégory Baruthio, un Strasbourgeois qui a aussi étudié la pâtisserie et le chocolat, histoire de ravir le client jusqu’au dessert. En salle, pour un service attentionné: Adeline Tichon, sa compagne, une Hutoise diplômée de l’école hôtelière de Namur. Avant d’arriver dans le piétonnier de Huy, ils avaient travaillé au soleil, à Saint-Barth et en Corse. Cuisine bien faite, inventive et très soignée. Filet de maquereau grillé sur une gaufre salée, homard breton avec un sabayon au champagne, filet de dorade sur un pain perdu au fenouil, tataki de bœuf avec une burrata gratinée aux fruits rouges… Parfois un menu à la mode corse: beignets de courgettes et copeaux de joue de porc fumée, cannelloni à la brousse, veau servi avec un jus à la myrte, tarte au fromage et glace à la châtaigne… Salle d’une agréable simplicité où carte, menus et suggestions justifient l’enseigne en s’affichant dans des cadres.

Cadre culinaire, rue des Rôtisseurs, à Huy. Lunch à 24 et 27 €. Menus de 39 à 59 €. Fermé dimanche, lundi et mardi. 085/25 55 25