L’avenir est il aux speedbikes ?

Vous le savez, nous en avons déjà parlé, les speedpedelecs sont ces vélos qui tracent à 45 km/h et sont donc des engins faits pour avaler les distances sans trop de fatigue. Idéal pour des parcours de 20 ou 30 kilomètres à l’aller comme au retour. On en vend, en moyenne, 12 000 en Belgique par an. Certaines personnes ne jurent plus que par ce moyen de transport. Régulièrement, nous entendons que grâce à leur speedpedelec, les utilisateurs vont plus vite qu’avec leur voiture! Si, en 2021, ce sont plus de 40 000 speedpedelecs qui sillonnent nos pistes cyclables et routes, 96 % des ventes de ce type de vélo ont cependant lieu en Flandre, où il est entièrement entré dans les habitudes de déplacement. Les Wallons et Bruxellois ne sont-ils pas intéressés par les speedpedelecs ? Les habitudes et les infrastructures n’y sont peut-être pas étrangères. En Flandre, il est assez facile de se déplacer avec un speedpedelec. Les voies cyclables accessibles à ces engins sont légion, les utilisateurs ne craignent pas les distances et la mobilité douce est souvent mieux mise en avant que dans le sud du pays. Certes, ce sont des vélos qui coûtent cher (entre 5000 et 15 000 euros), mais il est évident que la technologie embarquée est de qualité. Cela permet au long cours d’économiser en frais d’essence qui, elle, ne cesse de grimper.