C’est assurément le meilleur allié de votre peau hâlée. Grâce à son apport riche en caroténoïdes qui favorisent la coloration de la peau en stimulant la production de mélanine, pigment naturel qui donne à la peau, par sa présence plus ou moins importante, sa coloration. Attention cependant à ne pas en abuser, votre peau pourrait alors avoir tendance à virer à l’orange.

2 L’abricot

C’est un peu le même effet que la carotte. Riche en provitamine A, il est très efficace pour renforcer le bronzage. Idéal au petit-déjeuner ou à croquer à tout moment de la journée. D’autres aliments orangés peuvent produire les mêmes effets comme la mangue ou le melon.

3 La tomate

Elle contient les mêmes pigments que dans la carotte, ce qui favorise activement le bronzage. La tomate est riche en lycopène, un pigment qui lui donne certes sa teinte rouge et qui stimule la production de mélanine, favorisant le bronzage. De surcroît, le lycopène est réputé pour aider à lutter contre les problèmes de peau.

4 La pastèque

Riche en vitamines B et B6, toutes deux excellentes pour le bronzage, la pastèque est également riche en eau Elle favorise donc l’hydratation, un élément primordial pour éviter que votre peau se dessèche et ne s’abîme sous les effets des rayons du soleil.

5 Les oeufs

Un concentré de vitamines (A, B, D et E) et de minéraux. Les oeufs contiennent aussi des oméga-3 et oméga-6. Un cocktail qui permet d’avoir une peau hydratée et souple, ce qui facilite grandement le bronzage.

Dernier conseil, pour bronzer bien et mieux, l’une des clés est une bonne hydratation. Pas facile, quand on cède aux sirènes des l’apéro et au rosé autour du barbecue. S’il est conseillé de boire 1,5 à 2 litres d’eau par jour, c’est encore davantage recommandé en été.

V. S.