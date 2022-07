1. Mettez les feuilles de gélatine à tremper dans l’eau froide pendant 5 minutes. Mixez la chair du melon avec le jus de citron et le sucre jusqu’à obtenir une consistance lisse. Faites chauffer quelques cuillères de melon mixé. Essorez les feuilles de gélatine et laissez-les dissoudre dans le jus de melon chaud. Puis mélangez avec le reste du melon mixé.

2. Fouettez la crème pour l’épaissir et incorporez-la à la spatule au mélange de melon. Versez le mélange dans 4 ou 6 verres et mettez au réfrigérateur pendant au moins 1 heure.

3. Préchauffez le four à 180°C. Hachez grossièrement les noix et mélangez-les avec les feuilles de thym, le miel et le zeste d’orange râpé. Répartissez ce mélange sur une plaque revêtue de papier cuisson et mettez au four 10 minutes, en remuant régulièrement. Laissez refroidir.

4. Garnissez la mousse au melon avec le croustillant de noix et un brin de thym avant de servir.