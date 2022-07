1. Coupez le melon en deux et ôtez les pépins. Prélevez la chair et mixez-la avec le sucre, le jus de citron et 7 cl d’eau.

2. Versez la purée de melon dans un récipient et faites prendre en glace au congélateur.

3. Au bout de 2 heures, grattez le granité à l’aide d’une fourchette, puis remettez-le au congélateur pendant 2 heures minimum.

4. Coupez les tranches de jambon en deux et roulez-les.

5. Au moment de servir, grattez à nouveau le granité à l’aide d’une fourchette.

6. Disposez 2 demi-tranches de jambon dans chaque coupe et ajoutez le granité. Dégustez aussitôt.