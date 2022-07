Du 29 au 31 juillet, Marche-en-Famenne, Centre ville

Enfilez vos santiags et votre chapeau de cow-boy, vous avez rendez-vous avec l’Ouest américain dès ce vendredi 29 juillet. La 30e édition du Festival Country et Western de "Marche City" réunit de nombreux artistes country durant tout le week-end. Le centre de Marche-en-Famenne vivra donc au rythme de la musique country, avec notamment des démonstrations de danse de Marie-France et Christian (6 fois champion du monde de danse country).

L’événement ne se limite pas à la musique puisque le périmètre est délimité en différentes zones proposant des activités diverses. En plus des stands western, des bars et possibilités de petite restauration, se déroulent des animations telles que des démonstrations de fauconniers et de danse Pow Wow dans le "Camp Western & indiens". Les amateurs de belles mécaniques trouveront leur bonheur à l’expo de trucks américains, tandis que les fans de chevaux assisteront au show cow-boy assuré par le Western City de Chaufontaine. Enfin, une messe country sera organisée le dimanche, en chanson, avec Lucky Jordan. De quoi s’offrir un week-end complètement dépaysant, à deux pas de chez soi.

Entrée gratuite durant les trois jours. www.countrybarvauxcity.weebly.com

2. Chevaliers

Les 30 et 31 juillet, parc d’Enghien, avenue Élisabeth

Au pied de la chapelle castrale, dans le parc d’Enghien, les chevaliers et autres représentants de l’époque médiévale attendent les visiteurs de pied ferme. Les quelque 500 membres d’une cinquantaine de compagnies médiévales reconstituent, le temps d’un week-end, la vie au Moyen Âge.

L’occasion de se promener dans des campements du 12e à la fin du 15e siècle, de retenir son souffle devant les combats d’escrime médiévale, de passer dire bonjour au village viking ou encore de boire un coup dans une taverne. D’autres activités telles qu’un théâtre de marionnettes, une représentation de harpe et des démonstrations de céramique sont également organisées dans le château et les écuries.

Gratuit pour les moins de 12 ans, 7€/jour ou 10€/week-end pour les adultes. Infos: tourisme@enghien-enghien.be ou 02/397 10 20

3. Foire agricole

Du 29 juillet au 1er août, Libramont

Le rendez-vous incontournable du milieu de l’été revient en force cette année. La foire de Libramont réunit à nouveau tous les acteurs de la ruralité de notre pays. Ils seront notamment accompagnés cette année du monde agricole et agro-alimentaire du Jura.

www.foiredelibramont.com

4. Les cinq jours F’ART

Du 29 juillet au 2 août, Louveigné, Avenue Paola

Le F’ART, c’est le petit nom du Festival des arts et de la récupération. Durant cinq jours, Louveigné, en province de Liège, rend hommage aux légendes de la musique en invitant des groupes cover. Cette année, le village Récup’Arts qui tente de conscientiser le public à l’épuisement des ressources naturelles et à son impact sur l’environnement a été reporté. Il aura lieu en avril 2023.

www.5joursfart.be

5. Supervue festival

Les 29 et 30 juillet, Terril Piron, rue Piron, 71, Liège

Installations artistiques et scénographiques rencontrent l’univers de la musique sur le terril Piron, à Liège. Rumba congolaise, free jazz, hip-hop, musique expérimentale invitent le public à une expérience unique, ouverte et centrée sur la découverte. Elle sera aussi culinaire, avec divers stands de restauration, notamment africaine et végétarienne.

www.supervue.be

6. Fête de l’écluse

Le 31 juillet, Rivière, le long de la Meuse

Le dernier dimanche de juillet, c’est la fête le long de la Meuse, à Rivière, l’un des six villages de l’entité de Profondeville, entre Namur et Dinant. Cette année, la grande brocante accueillera les quelque 200 exposants dès l’aube. Le village de Rivière est également réputé pour sa tradition du saut à vélo en Meuse. Frissons garantis!

7. Jeux de société

Le 30 juillet, de 12h à 23h, Bruxelles, rue du Canal, 12A

Le temps d’une journée, le Jardin Canal du Grand Hospice Pacheco à Bruxelles, soit 3500 m2de jardins, allées et tonnelles seront dédiés au jeu. Au programme: des tables de jeux pour découvrir différents acteurs du monde ludique belge mais aussi la présentation de prototypes indépendants, des lectures de contes et jeux pour enfants, une boutique, des jeux d’extérieur,…

www.wanna-play.be

Le week-end prochain (6 et 7 août)

Nuit des étoiles

Les 6 et 7 août, SPARKOH!, rue de Mons, 3

Les 6 et 7 août SPARKOH! sera accessible gratuitement aux enfants de moins de 18 ans à l’occasion de la Nuit des Étoiles. Au programme: observations diurnes avec le club d’astronomie l’Olympus Mons, planétarium et autres activités destinées aux familles. La nocturne du 6 août est malheureusement déjà complète.

Infos et réservations: www.sparkoh.be

Murder City

Le 7 août, de 14h à 18h, Louvain-la-Neuve, Place de l’Université, 1

Lors de la démolition du théâtre de Louvain-la-Neuve, on a découvert un cadavre momifié. Tout porte à croire qu’il s’agit de Charles-Henri, étudiant disparu en octobre 1976. Reste à trouver le tueur… À vous de jouer! Ce jeu grandeur nature vous invite à résoudre ce mystère, en allant à la rencontre des comédiens disséminés dans des lieux emblématiques de la ville.

Réservations: www.olln.be

Le Beau Vélo

Le 6 août, Popuelles, Rue de Lozet

Cette nouvelle étape embarque les cyclistes à travers la plaine fertile de Popuelles, entre le Mont-Saint-Aubert et le Mont de l’Enclus, non loin des Ardennes flamandes, de Tournai et de l’Escaut. L’invitée sera cette fois Mariam Alard, présentatrice du JT de la RTBF tandis que le showcase sera assuré par Antoine Delie, l’un des talents de la saison 4 de The Voice.

www.rtbf.be/lebeauvelo