L’Envie est en Flandre mais quasiment sur la frontière linguistique, à un quart d’heure de Mouscron. C’est le restaurant de David Grosdent et Ines Vankeirsbilck, duo né au Château du Mylord et reformé au Sea Grill d’Yves Mattagne dont David était le sous-chef et Ines la pâtissière. Il est originaire de Lontzen, près de Verviers, et a donc traversé toute la Belgique pour s’établir au pays de sa compagne.

Cuisine d’une grande créativité et d’une parfaite maîtrise technique pour marier la langoustine au pied de cochon, magnifier le veau limousin de l’élevage de Lothar Vilz à Bullange, accompagner l’anguille fumée de l’Escaut d’une aubergine laquée au miso, travailler la pêche du jour de la minque de Nieuport, créer des sauces au cacao… Impressionnante carte des vins, avec une séduisante collection de champagnes. Cadre très épuré, tout de blanc vêtu: c’est la classe dans la sobriété. Une étoile Michelin et un 16/20 chez Gault& Millau.

©Michel Verpoorten

L’Envie, Hekijnstraat, 38, Sint-Denijs (Zwevegem). Menus de 55 à 110€. Fermé le mardi, le mercredi et le samedi midi. 056/ 22 19 83

2. En terrasse dans la verdure du jardin

Nous voici à Saint-Maur, à cinq minutes de Tournai. La table d’Éric et Anne Bonnet y est dressée dans une imposante bâtisse qui fut autrefois un café et un magasin de vélos. On entre par la terrasse posée dans la verdure du jardin. On jette un œil dans les cuisines par le hublot dessiné dans le mur du hall. Et on arrive dans la salle lumineuse et confortable, dans un décor qui joue la simplicité et où on voit un poisson en bois flotté ramené du Maroc.

Cuisine classique de beaux produits: ris de veau, couronne d’agneau, grosse sole rôtie au beurre demi-sel, dos de bar cuit sur la peau, belle volaille au vin jaune et aux morilles, filet de bœuf Angus… Le plat de la maison est le homard du vivier, grillé au beurre d’herbes.

La Table d’Éric, rue du colonel Dettmer, à Saint-Maur. Menus à 49 et 69€. Ouvert le lundi midi, le jeudi midi, le vendredi, le samedi soir et le dimanche midi. Réouverture le 6 août, après congés annuels. 069/ 22 41 70

3. Une belle gueule d’atmosphère

Cette brasserie parisienne belgicisée joue le rétro pour être tendance. Longues banquettes confortables, boiseries chaleureuses, miroirs dorés, vieux comptoir en bois sculpté équipé de sa barre repose-pieds... Grande et agréable terrasse se prolongeant dans la verdure, belle gueule d’atmosphère en salle. Carte pleine de bonnes intentions, où les plats d’aujourd’hui s’ajoutent à ceux de toujours. Calamars frits, boudin blanc, tartine grillée à la chair de tourteau et crabe, jambon iberico bellota, burrata sur un carpaccio de San Marzano, poêlée de couteaux et tomates cerises, filet de bœuf Rossini, ris de veau béarnaise, entrecôte beurre maitre d’hôtel, irish coffee, tarte fine aux pommes, soufflé glacé au Grand Marnier… Et le baba dont la recette s’écrit sur le mur en prescrivant d’arroser généreusement de rhum brun.

Gaston Vouzotte, boulevard des Canadiens, 27, à Dottignies. Menu à 38,50€. Ouvert 7/7. 056/ 56 48 48 20

4. Avec un clin d’œil à Marcel Proust

L’enseigne allait de soi au vu de son nom. Il ne restait plus qu’à adresser un clin d’œil à Marcel Proust. Celui qui était à la recherche du temps perdu est ici discrètement présent. Ses mots sont écrits sur les bords des tables, le thé et le café sont toujours accompagnés de ce petit gâteau court et dodu qui le replongeait dans l’enfance. Le chef David Dufrasne envoie des assiettes très étudiées sur les goûts et les couleurs. Filet de bar et fenouil, agneau en croûte d’herbes, ris de veau béarnaise, paella de crevettes, volaille et chorizo… Charmante terrasse et élégante salle tout au long de laquelle court une banquette garnie de coussins. Papier peint qui dessine des arabesques dans les tons rouge et vert. Lustre contemporain noir et or qui fait penser à la nage ondulée d’une raie.

©EdA

La Petite Madeleine, rue de la Madeleine, 19, à Tournai. Lunch à 30 et 49€. Menus de 60 à 80€. Ouvert mercredi soir, jeudi, vendredi, samedi soir et dimanche midi. Réouverture le 7 août après congés annuels. 069/ 84 01 87