Faut-il conserver mayo, ketchup et autres sauces au frigo?

Conserver les mayonnaise, ketchup, samouraï et autres sauces dans votre placard à la maison n’est pas la meilleure idée. Certes, elles ne seront pas plus mauvaises que si vous les conservez au frigo, mais la prudence s’impose cependant. En effet, la durée de conservation des sauces à température ambiante est nettement plus courte que dans la frigo. Et, à moins d’être un gros mangeur de mayonnaise ou de ketchup, il y a fort à parier que vous n’arriverez pas au bout du pot avant que la sauce ne soit plus bonne. Ce qui est loin d’être le cas dans les friteries où le débit est naturellement plus important.