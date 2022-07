D’après les idées reçues, il ne faudrait consommer des moules que durant les mois en "-r": janvier, février, mars, avril, septembre, octobre, novembre et décembre. Certains poussent même la règle jusqu’à affirmer qu’on ne peut les manger que les mois se terminant par "-bre". Cependant, ce mythe est totalement faux. En effet, cette croyance populaire tient son origine du XVIIIe siècle. A l’époque, le transport réfrigéré n’existant pas, les moules ne pouvaient être conservées et donc étaient consommées rapidement, en automne et en hiver. Aujourd’hui, la consommation de moules peut se faire toute l’année.

2 La saveur des moules est différente selon la couleur de leur chair

Chair blanche ou chair orange: il n’y a pas de différence de goût selon la couleur de la moule. Une autre légende voudrait également que la couleur soit liée au sexe de la moule: orange pour les femelles et blanche pour les mâles. C’est également faux. Cette différence de couleur est, comme chez les humains, uniquement liée à des différences génétiques qui influent sur la pigmentation.

3 Les moules sont mauvaises pour le cholestérol

Les moules sont très riches en protéines, avec 12 grammes pour 100 grammes de chair, soit autant que pour un bifteck. Seulement, elles sont bien plus pauvres en graisse, avec 1% pour la même quantité. Or, c’est la quantité totale de graisses contenue dans un aliment qui peut avoir un effet néfaste sur le taux de cholestérol sanguin, plus que la quantité de cholestérol contenue dans un aliment. De plus, la majorité des graisses contenues dans la moule appartiennent à la catégorie des acides gras polyinsaturés, qui font baisser le taux de cholestérol. Enfin, les moules sont riches en minéraux, en phosphore, en fer, en cuivre, en sélénium et en vitamines. Aucune raison de s’en priver, donc, car tous ces éléments sont bons pour la santé.

4 Les moules fermées après cuisson ne sont pas mangeables.

Si, après la cuisson, la coquille ne s’ouvre pas, cela ne signifie pas que la moule n’est pas bonne à la consommation. Elles possèdent juste un muscle adducteur plus puissant que les autres, si bien que leur coquille reste solidement fermée. Mais elle reste tout à fait mangeable. Il faut juste l’ouvrir à l’aide d’un petit couteau, comme on le ferait pour des huîtres.

5 Préparer des moules, c’est compliqué.

Si l’on en croit les idées reçues, préparer des moules est une véritable corvée. Mais dans les faits, cela est beaucoup plus simple que l’on pense. Tout d’abord car les moules que vous achetez au marché ou en grande surface sont généralement déjà nettoyées, et vous n’avez qu’à les rincer une fois à la maison. Ensuite, la préparation des moules peut ne prendre que quelques minutes: il suffit de mettre des oignons, voir des gousses d’ail, avec un brin de laurier dans une casserole, incorporer les moules, poivrer et rajouter de la bière ou du vin blanc, avant de laisser cuire pendant 10 minutes à feu vif. Rien de bien complexe pour se régaler.

Elioth Salmon

