La future réforme fiscale – Espérance de vie – Dans quel pays voisin réaliser de bonnes affaires?

Cette histoire m’est relatée par une amie qui vient d’acheter un nouveau véhicule chez un concessionnaire de la périphérie de Charleroi. En arrivant chez celui-ci pour la livraison, elle est déjà heureuse: la vente a été conclue très rapidement après une petite négociation, les délais de livraison ont été respectés et la voiture est maintenant prête à prendre la route. Le vendeur prend largement le temps de lui expliquer toutes les commandes en détail (quand on a gardé plus de dix ans son ancienne monture, on a l’impression de se retrouver tout d’un coup dans le cockpit d’un F16…). Tout y passe, en détail, avec une incroyable patience. Ce n’est pas un truc vite fait par un vendeur content d’avoir fourgué sa marchandise et désireux de passer au client suivant. Non, on ressentait, selon mon amie, l’envie de bien faire du représentant de la marque. Ensuite, le gars a voulu montrer une nouvelle fois le coffre du véhicule et là, surprise, un magnifique bouquet de fleurs pour la cliente. Cette dernière n’a pu cacher sa surprise. Pour elle, c’était un moment formidable parce que totalement inattendu. Un petit geste, certes, mais révélateur d’un état d’esprit de l’entreprise. Quelque chose qui l’a mise d’excellente humeur pour le reste de la journée. En fait, petit geste mais grands effets. Qui montre que la vente ne s’arrête pas au moment de sa conclusion. Et qui donne aussi l’envie au client de revenir. L’ensemble des commerçants et entrepreneurs devraient agir ainsi. Ils auraient peut-être moins à craindre la concurrence d’Amazon and Co.